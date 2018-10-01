Magic, XBOX One’dan haberler ve Forza Horizon 4’e yakından bakış

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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01.10.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Magic, XBOX One’dan haberler ve Forza Horizon 4’e yakından bakış

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Magic, XBOX One’dan haberler ve Forza Horizon 4’e yakından bakış

 97. sayımızın Game Zone sayfası yine oyun dünyasından haberlerle dopdolu.

Magic, kapalı beta anahtarları dağıtıyor!

Magic, XBOX One’dan haberler ve Forza Horizon 4’e yakından bakış

Uzun yıllardır kart oyunu severlerin gözdesi olan Magic, The Gathering için Arena bazlı kapalı beta anahtarları dağıtıyor. Oyunun beta versiyonunu kapalı serverlarda oynayıp test etmeye hak kazanan kısıtlı sayıdaki oyunculardan biri olmak için elinizi çabuk tutun!

Microsoft Xbox One için yeni klavye ve mouse desteği sunacağını açıkladı!

Magic, XBOX One’dan haberler ve Forza Horizon 4’e yakından bakış

Xbox One’ın yeni klavye ve mouse desteği ilk etapta limitli sayıda üretilecek olmasına rağmen, zaman içerisinde seri üretime geçecek ve Xbox fanlarına farklı deneyimler sunacak.

 

YAKIN MERCEK: FORZA HORIZON 4

Oyun severlerin, sürüş deneyimi konusunda favorileri arasında olan Forza Horizon’ın 4 jenerasyon oyununu sizler için inceledik. Simülasyon tadında olan bu başyapıt için son zamanların en iyi sürüş deneyimi oyunlarından biri denilebilir. Kısa sürede oyun camiasının önde gelen isimleri aynı görüş altında birleşmiş durumda. Forza Horizon 4 herkesi çok şaşırttı!

İngiltere kırsallarından, İskoçya tepelerine, Galler ovalarından, Britanya boyunca uzanan dağ sıralarına kadar birçok doğal ortamda sürüş deneyimi sağlayan Forza Horizon 4, açık dünya özelliği ile rekabette uzak, sakin ve dinlendirici gezintilere sizleri davet ediyor. Hiçbir aksiyona girmeden saatlerce açık dünyada İskoç kırsallarında araba sürmenin keyfini anlatmakla bitiremeyen Horizon fanları, tartışma forumlarında oyunun adete büyüleyen ve hipnoz eden bir havası olduğu kanısındalar.

Geniş gezintilerin yanı sıra, sokak yarışları da yapabileceğiniz ve rekabetçi yanınızı ortaya çıkarabileceğiniz modlar da mevcut. Online arenada kendinizi kanıtlamanız için birçok farklı varyasyon düşünülmüş. Serinin bir önceki oyunlarına kıyasla mevsim farklılıklarının etkisi gayet belirgin diyebiliriz. Yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar havalarının lastikleriniz üzerinde farklı etkileri var. Bu bağlamda uygun lastiklerle uygun manevraları öngörmek, rakiplerinizin önüne geçmeniz açısından ciddi bir faktör halini almış. Online platform için söylenebilecek diğer bir önemli değişiklik ise Forzathon Live açık etkinlikleri olarak göze çarpıyor. Etkinlikler boyunca arabanızın envai çeşit özelliğini geliştirebileceğiniz sanal para kazanıyor ve bu paraları daha başarılı yarışlar çıkarmak için doğru yatırımlara dönüştürüyorsunuz. Ayrıca bu puanlar, özelleştirilmiş kıyafetler, hızlı chat sekmeleri ve dans hareketlerini de satın almanıza olanak sağlıyor. Toplamda 450’nin üzerinde farklı araba modeli içeren Forza Horizon 4, bu arabaları ağırlıktan, hıza, yol tutuştan, dış stile kadar farklı birçok segment altında toplamış durumda! Ayrıca garajınız için de satın alınabilir kostümizasyonlar mevcut. Tüm bunlar oyunun kişiselleştirilmesine ciddi katkı yapan etkenler olarak görülüyor.

 

DEĞERLENDİRME:

Hikâye: 8.5/10

Grafik: 10/10

Oynanış Mekaniği: 9.5/10

Tekrar Oynanabilirlik: 10/10

Ortalama: 9.5/10

 

Hazırlayan: Eray Kurumehmetoğlu

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