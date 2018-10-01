Magic, XBOX One’dan haberler ve Forza Horizon 4’e yakından bakış

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Uzun yıllardır kart oyunu severlerin gözdesi olan Magic, The Gathering için Arena bazlı kapalı beta anahtarları dağıtıyor. Oyunun beta versiyonunu kapalı serverlarda oynayıp test etmeye hak kazanan kısıtlı sayıdaki oyunculardan biri olmak için elinizi çabuk tutun!

Microsoft Xbox One için yeni klavye ve mouse desteği sunacağını açıkladı!

Xbox One’ın yeni klavye ve mouse desteği ilk etapta limitli sayıda üretilecek olmasına rağmen, zaman içerisinde seri üretime geçecek ve Xbox fanlarına farklı deneyimler sunacak.

YAKIN MERCEK: FORZA HORIZON 4

Oyun severlerin, sürüş deneyimi konusunda favorileri arasında olan Forza Horizon’ın 4 jenerasyon oyununu sizler için inceledik. Simülasyon tadında olan bu başyapıt için son zamanların en iyi sürüş deneyimi oyunlarından biri denilebilir. Kısa sürede oyun camiasının önde gelen isimleri aynı görüş altında birleşmiş durumda. Forza Horizon 4 herkesi çok şaşırttı!

İngiltere kırsallarından, İskoçya tepelerine, Galler ovalarından, Britanya boyunca uzanan dağ sıralarına kadar birçok doğal ortamda sürüş deneyimi sağlayan Forza Horizon 4, açık dünya özelliği ile rekabette uzak, sakin ve dinlendirici gezintilere sizleri davet ediyor. Hiçbir aksiyona girmeden saatlerce açık dünyada İskoç kırsallarında araba sürmenin keyfini anlatmakla bitiremeyen Horizon fanları, tartışma forumlarında oyunun adete büyüleyen ve hipnoz eden bir havası olduğu kanısındalar.

Geniş gezintilerin yanı sıra, sokak yarışları da yapabileceğiniz ve rekabetçi yanınızı ortaya çıkarabileceğiniz modlar da mevcut. Online arenada kendinizi kanıtlamanız için birçok farklı varyasyon düşünülmüş. Serinin bir önceki oyunlarına kıyasla mevsim farklılıklarının etkisi gayet belirgin diyebiliriz. Yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar havalarının lastikleriniz üzerinde farklı etkileri var. Bu bağlamda uygun lastiklerle uygun manevraları öngörmek, rakiplerinizin önüne geçmeniz açısından ciddi bir faktör halini almış. Online platform için söylenebilecek diğer bir önemli değişiklik ise Forzathon Live açık etkinlikleri olarak göze çarpıyor. Etkinlikler boyunca arabanızın envai çeşit özelliğini geliştirebileceğiniz sanal para kazanıyor ve bu paraları daha başarılı yarışlar çıkarmak için doğru yatırımlara dönüştürüyorsunuz. Ayrıca bu puanlar, özelleştirilmiş kıyafetler, hızlı chat sekmeleri ve dans hareketlerini de satın almanıza olanak sağlıyor. Toplamda 450’nin üzerinde farklı araba modeli içeren Forza Horizon 4, bu arabaları ağırlıktan, hıza, yol tutuştan, dış stile kadar farklı birçok segment altında toplamış durumda! Ayrıca garajınız için de satın alınabilir kostümizasyonlar mevcut. Tüm bunlar oyunun kişiselleştirilmesine ciddi katkı yapan etkenler olarak görülüyor.

DEĞERLENDİRME:

Hikâye: 8.5/10

Grafik: 10/10

Oynanış Mekaniği: 9.5/10

Tekrar Oynanabilirlik: 10/10

Ortalama: 9.5/10

Hazırlayan: Eray Kurumehmetoğlu