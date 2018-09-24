Küçük bir not…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kampüs
24.09.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

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96. sayımızın Neşeli Günler köşesinde bu hafta hayal etmenin karşı konulamaz hazzına, sorarak öğrenmenin bağımlılık yapan havasına ve ‘seni seviyorum’ diyebilmenin güzelliğine davet ediyoruz sizi…

25 EYLÜL DÜNYA RÜYA GÜNÜ

Hayır, hayır yatağa geri dönmek için bir bahane değil bu. Dünya Rüya Günü; 2012 yılında Columbia Üniversitesi’ndeki bir eğitmenin hayallerimize ulaşmamıza ve dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmemize yardımcı olması için kurgulandı. Bu kurguya göre bir araya geldiğiniz insanlarla hayallerinizi konuşabileceğiniz bir ortam yaratın. Bütünlemelere kalmamak sizin hayaliniz olabilir, tezi bitirmek ise bir diğerinin… Kimisi pandaların soyunun tükenmemesini hayal ederken, kimisi de dünyadaki açlığın son bulmasını düşleyebilir. Hiç öyle küçümsemeyin. Nefes alan her canlının evrende bir enerjiye sahip olduğu görüşü oldukça yaygın, biz neden parçası olmayalım ki? İçinizdeki potansiyeli ortaya çıkaracak bu pozitif enerjiyle hareket etmeye başladığınızda hem kendi hayallerinize yaklaşacak hem de bir başkasının hayallerini gerçekleştirmesinde ne kadar önemli bir role sahip olabileceğinizi fark edebileceksiniz. Basit bir eylem planı ile işte bu kadar iyi hissedebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sadece hayal etmek…

 

26 EYLÜL KÜÇÜK BİR NOT…

İnsanların birbirlerine ‘seni seviyorum’ demekten çekindiği bu denli hastalıklı bir çağda gelin, bu korkunç döngüyü kıracak küçük bir adım atalım. Birbirimizi mutlu etmek, sevdiğimiz insanlara küçük bir not yazmak kadar kolay! Annenize, babanıza, kardeşinize, büyükbabanıza, ev arkadaşınıza, sevgilinize, her gün mutlaka uğradığınız bakkalınıza… Onlara iyi gelecek tek bir cümle, onları gülümsetecek ve sevginizi çoğaltacak… Böyle bir sürpriz sizin çok hoşunuza gitmez miydi? Gündelik hayatın telaşı içerisinde kendinize ve sevdiğiniz insanlara zaman ayırmak için Sevgi Notu Günü harika bir bahane bizce… Bu notları buzdolabına ya da banyo kapısının iç kısmına bırakmak bir seçenek olabilir. Alışkanlık haline getirirseniz de biraz yaratıcılık katarsanız keyifli bir oyuna dönüşecektir.

 

28 EYLÜL APTALCA BİR SORU SORMAK İÇİN TAM ZAMANI!

Yıl 1980… Bir grup öğretmen öğrencilerin aptalca olacağı korkusuyla soru soramadıklarını fark eder. Böylece onların özgürce istediklerini sorması için özel bir gün icat ederler. Evet, bugün aptalca sorular sormakta özgürüz. Amerika’da doğan ama zamanla İngiltere’ye ve Hindistan’a yayılan bu akımı Türkiye’de de denemek eğlenceli olabilir. Alay konusu olmak dert değil, “Yüzün merkezi burun mu?” ya da “Fotoğraf çekilirken neden ‘peyniiir’ deriz?” bile günün sorusu olabilir. Duşta, otobüste, en olmadık yerde aklınıza takılıveren o absürtlüğü çözüme kavuşturmak için daha ne bekliyorsunuz? Hem sormak ayıp değil, öğrenmemek ayıp demişler. Anonim kalmak istiyorsanız da bunu bir araya geldiğiniz arkadaşlarınızla kağıtlara yazarak uygulayabilirsiniz.

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