25 EYLÜL DÜNYA RÜYA GÜNÜ

Hayır, hayır yatağa geri dönmek için bir bahane değil bu. Dünya Rüya Günü; 2012 yılında Columbia Üniversitesi’ndeki bir eğitmenin hayallerimize ulaşmamıza ve dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmemize yardımcı olması için kurgulandı. Bu kurguya göre bir araya geldiğiniz insanlarla hayallerinizi konuşabileceğiniz bir ortam yaratın. Bütünlemelere kalmamak sizin hayaliniz olabilir, tezi bitirmek ise bir diğerinin… Kimisi pandaların soyunun tükenmemesini hayal ederken, kimisi de dünyadaki açlığın son bulmasını düşleyebilir. Hiç öyle küçümsemeyin. Nefes alan her canlının evrende bir enerjiye sahip olduğu görüşü oldukça yaygın, biz neden parçası olmayalım ki? İçinizdeki potansiyeli ortaya çıkaracak bu pozitif enerjiyle hareket etmeye başladığınızda hem kendi hayallerinize yaklaşacak hem de bir başkasının hayallerini gerçekleştirmesinde ne kadar önemli bir role sahip olabileceğinizi fark edebileceksiniz. Basit bir eylem planı ile işte bu kadar iyi hissedebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sadece hayal etmek…

26 EYLÜL KÜÇÜK BİR NOT…

İnsanların birbirlerine ‘seni seviyorum’ demekten çekindiği bu denli hastalıklı bir çağda gelin, bu korkunç döngüyü kıracak küçük bir adım atalım. Birbirimizi mutlu etmek, sevdiğimiz insanlara küçük bir not yazmak kadar kolay! Annenize, babanıza, kardeşinize, büyükbabanıza, ev arkadaşınıza, sevgilinize, her gün mutlaka uğradığınız bakkalınıza… Onlara iyi gelecek tek bir cümle, onları gülümsetecek ve sevginizi çoğaltacak… Böyle bir sürpriz sizin çok hoşunuza gitmez miydi? Gündelik hayatın telaşı içerisinde kendinize ve sevdiğiniz insanlara zaman ayırmak için Sevgi Notu Günü harika bir bahane bizce… Bu notları buzdolabına ya da banyo kapısının iç kısmına bırakmak bir seçenek olabilir. Alışkanlık haline getirirseniz de biraz yaratıcılık katarsanız keyifli bir oyuna dönüşecektir.

28 EYLÜL APTALCA BİR SORU SORMAK İÇİN TAM ZAMANI!

Yıl 1980… Bir grup öğretmen öğrencilerin aptalca olacağı korkusuyla soru soramadıklarını fark eder. Böylece onların özgürce istediklerini sorması için özel bir gün icat ederler. Evet, bugün aptalca sorular sormakta özgürüz. Amerika’da doğan ama zamanla İngiltere’ye ve Hindistan’a yayılan bu akımı Türkiye’de de denemek eğlenceli olabilir. Alay konusu olmak dert değil, “Yüzün merkezi burun mu?” ya da “Fotoğraf çekilirken neden ‘peyniiir’ deriz?” bile günün sorusu olabilir. Duşta, otobüste, en olmadık yerde aklınıza takılıveren o absürtlüğü çözüme kavuşturmak için daha ne bekliyorsunuz? Hem sormak ayıp değil, öğrenmemek ayıp demişler. Anonim kalmak istiyorsanız da bunu bir araya geldiğiniz arkadaşlarınızla kağıtlara yazarak uygulayabilirsiniz.