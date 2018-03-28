Kucağında bebeğiyle üniversite sınavında

Afganistan'ın Nili şehrinde, 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Jahantab Ahmadi'nin içindeki okuma aşkı özellikle sosyal medyada geniş ilgi uyandırdı. Kadın hakları açısından dünyanın zor coğrafyalarının başında gelen Afganistan'da yaşayan olaya kayıtsız kalmayan çok sayıda kişi Ahmadi'ye yardım eli uzatabilmek için binlerce dolar para topladı. Fransa merkezli AFP haber ajansı, sınav gözetmeni Nasir Khusraw tarafından çekilen fotoğrafın kahramanı Jahantab Ahmadi'ye ulaştı. Buğday, mısır ve patates ekimiyle geçinen bir köyden yola çıkıp 2 saat yürüdüğünü, ardından 9 saatlik bir otobüs yolculuğuyla sınavın yapılacağı yere ulaştığını anlatan Ahmadi, "Eğitimden mahrum kalmak istemiyorum. Evin dışında çalışmak, doktor olmak, toplumdaki kadınlara hizmet eden biri olmak istiyorum" dedi.



TÜM DÜNYADAN YARDIM YAĞIYOR

Sınava girdiğinde bebeğinin kulak ağrısı olduğunu, diğer öğrencileri rahatsız etmemek için bebeğini alıp yere oturduğunu ve farkında olmadan fotoğrafının çekildiğini aktaran Ahmadi'nin görüntüsüne sosyal medyadan "Gerçek savaşçısın", "Dualarımız seninle" yorumları geldi. Ahmadi'nin eğitim masraflarını üstlenmek için açılan fona ise kısa sürede Afganistan şartlarında servet sayılabilecek bir miktar olan 14 bin dolar toplandı.