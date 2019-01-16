Komşuları Uyandırmadan: Bir Elif Güngör şarkısı dinlesek ya?

Gitarını henüz 14 yaşında eline alan ve kısa süre sonra ilk şarkılarını yazmaya başlayan Güngör, ilk demo kaydı ‘Uçurtma’yı 2011 yılında SoundCloud’a yüklüyor. Müzik tutkusu her geçen gün katlanarak büyüyen genç sanatçı bir sonraki hamle olarak, 2013 yılında arkadaşı Uras Mutlu ile birlikte çalıp söyledikleri “İstanbul’da Yıldız Gözükmez Ki” şarkısını Youtube’dan paylaşıyor. Yaratıcı klibiyle dikkat çeken “Kirpik” ve “Çok Geç Olmadan Gel” ise Kadıköy ve Beyoğlu’nda gerçekleşen konserlerden sonra yine Youtube’da dinleyicilerle buluşuyor. Nihayet işini severek yapmanın ve elbette çok çalışmanın en güzel meyvesi doğuyor. Elif Güngör, ‘Komşuları Uyandırmadan’ adlı dört şarkılık EP’siyle şimdi Spotify’da bizimle buluşuyor. Dinlerken çok heyecanlandığımız bu şarkıların kahramanıyla ilham veren hikayesini sizin için konuştuk.





Kimdir Elif Güngör, neler yapar? Müzik senin için bir ‘ifade biçimi’ mi, yoksa bir tür ‘çıkış yolu’ mu?

25 yaşında, İstanbul’da yaşayan bir insanım. Hayatını iş ve müzik arasında paylaştırmaya çalışan, her şeyden öte üretmeye odaklanmaya çalışan biriyim.



Çok net müziğin bir çıkış yolu olduğunu söyleyebilirim. Şehirden çıkış yolu, bazen kabul etmekte zorlandığım düzenlerden çıkış yolu. Altından kalkamadığım her şeyi şarkılara dökmeye çalışıyorum. Buna bir nevi teselli de diyebiliriz. Keyifsiz bir teselli de olmadı müzik üstelik, birbirinden değerli insan ile tanışma fırsatı bulduğum bir hediye oldu benim hayatımda.





‘O Pek Öyle Olmuyor’, ‘Güzel Olabilir’, ‘Seni Görseydim’ ve ‘Yanık Kokusu’ adlı dört şahane şarkının yer aldığı, Spotify’da yayınlanan ilk EP’in “Komşuları Uyandırmadan”ın hikayesini bir de senden dinleyelim. Nedir bu ‘komşuları uyandırmadan’ meselesi?

Bu şarkıların hepsi tek bir evde çıktı, farklı zamanlarda ve farklı hikaye akışlarında. Şarkıların çıktığı o anlarda, birlikte müzik yaptığımız zamanlarda, şarkılara kendimizi kaptırdığımız o en can alıcı anlarda çok ses yaptığımız için komşularımdan sürekli olarak şikayet aldık.



Bir süre sonra evde geçirdiğimiz her anda komşuları rahatsız etmemek için her şeyi değiştirmeye başladığımızı fark ettim. “Komşuları Uyandırmadan” da böyle çıktı aslında. Şarkılar değişti, hayatlar değişti, ama komşularımla ilişkimi hiç düzeltemedim.

Hem çalıp hem söylediğin gibi, birçok şarkının bestesi de sana ait. Bir şarkı seninle nasıl doğuyor? O ilk andan son ana süreç nasıl gelişiyor?

Bir şarkının doğuşu bambaşka olabiliyor benim için. Bazen bütün olay aklıma bir melodinin gelmesiyle başlıyor ve sözler takip ediyor, bazen ise ilk olarak sözler ortaya çıkıyor ve hikayeye en uyumlu gideceğini hissettiğim melodileri eklemeye çalışıyorum. Sonrasında ise müzik zevkine güvendiğim ve beraber müzik yaptığım insanlar ile paylaşıyorum. Şarkı henüz tam olarak oturmadığı için bu noktada yorum almak çok değerli, akışı bozan kelimeleri yorumlar sayesinde görebiliyor ve değiştirebiliyorum. Tek başına başlasam bile çoğu zaman tek başıma bitirmiyorum. İlk taslaktan sonra kolektif bir şeye dönüşüyor diyebilirim.



Bizce oldukça özgün bir çizgide duran müziğini dinleyenlerin ilk tepkisi Kalben, Nilipek. benzetmesi oluyor. Yeni nesil Türk müziğinin indie ağırlıklı olduğu düşünülürse senin son dönem sanatçılardan ilham aldığın birileri var mı?



Çok başarılı ve ilham verici projelere imza attığını düşündüğüm çok isim var, ama sanırım son dönemde Can Güngör, Hedonutopia ve Lara Di Lara’nın projeleri bana ilham veriyor diyebilirim.

Peki tüm bu zorlu, emek isteyen yolculuğu tecrübe edinmiş biri olarak; sokakta, vapurda, metroda, kampüste bulduğu her yerde müzik yapan üniversitelilere ne söylemek istersin?

Bence hayat içimizdeki duyguları bir daha açmayacağımız sayfalarda saklamak için çok kısa, paylaşmak da bir o kadar değerini bilmediğimiz bir hazine. Bu yüzden, eğer müziği bir çıkış yolu olarak hissediyorlarsa kendilerini kapatmamalarını ve duygularının şarkılarının her anında akmasına izin vermelerini söylemek isterdim.

Bir şarkının iyi veya kötü olduğunu kimse tam olarak değerlendiremez ama samimiyet olmayan bir şarkı çok kolay tespit edilebilir, bir şarkıda duygu olmadığını çok rahat anlayabilirsiniz. O yüzden sadece şarkıya ve içindeki hikayeye inanmalarını söylemek isterdim.





Son olarak, kişisel listelerin biri hakkında fikir edinebilmek adına önemli olduğu söylenir. Seni daha iyi tanıyabilmek için son dönemde en çok dinlediğin 5 şarkıyı bizimle paylaşır mısın?

- Empire - Palace Winter

- Changes - Charles Bradley

- DYWM - Nao

- Echo Arms - Mr. Twin Sister

- Tints - Anderson .Paak feat. Kendrick Lamar





Çok teşekkür ederiz.

Röportaj: Özge Yağmur