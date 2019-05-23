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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberlerİki üniversite bitirdi, iş bulamayınca antikacı oldu
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23.05.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

İki üniversite bitirdi, iş bulamayınca antikacı oldu

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İki üniversite bitirdi, iş bulamayınca antikacı oldu

İki üniversite bitirmesine rağmen iş bulamayan Fatih Özel, Eskişehir'de antikacılık yapan babasının mesleğini geliştirerek devam ettirmeye karar verdi.

İki üniversite bitirmesine rağmen iş bulamayan Fatih Özel, Eskişehir'de antikacılık yapan babasının mesleğini geliştirerek devam ettirmeye karar verdi.

Eskişehirli bir antikacının oğlu olan Fatih Özel, iki üniversite bitirdikten sonra iş aramaya koyuldu. Farklı yerlerde defalarca iş görüşmesine giden ve hiçbirinden geri dönüş alamayan Özel, babası Muzaffer Özel ile birlikte antikacılık yapmaya başladı. Önceleri plak ve gaz lambası gibi antika parçalar toplayan Fatih Özel, babasının tecrübelerinden faydalanarak, daha önce hobi olarak yaptığı antikacılığı meslek edinmeye karar verdi. Daha sonra alanıyla ilgili bir işe girse de çalışma ortamına uyum sağlayamayan Özel, kısa süreli birkaç iş deneyiminden sonra kesin olarak babasının işini devam ettirme kararı aldı. Antikacılık işinde sürekli yeni şeyler öğrendiğini belirten ve kendi kişisel antika koleksiyonunu her geçen gün büyüten Özel, gelecekte antika kafeterya açma hedefinin olduğunu söyledi.

"Bu işi babamla yapıyor olmamın büyük avantajı var"

Antikacılığın kendisi için ansızın gerçekleşen bir iş olduğunu aktaran Fatih Özel, "Üniversiteyi Kütahya'da okudum. Turizm işletmecisiyim aynı zamanda. Ondan sonra Eskişehir'de iktisat okudum. Plak toplamaya başladım daha sonra gaz lambası toplamaya başladım. Koleksiyonum gitgide büyüdü. Evde yer olmayınca tek tük isteyenler oldu. Daha sonra dükkan açmaya karar verdim. Şu an kendim bunu iş olarak devam ettiriyorum. Yoksa bir ara işsiz kaldım. Çok yere iş başvurusu yaptım. Çok iş aradım. Şimdi bu alandan memnunum. İleride bu işi daha da geliştirip antika kafeterya açmak istiyorum. En büyük idealim bu. Çok yere başvurdum. İnternetten olsun, direkt gidip elden özgeçmiş verme olsun, ayda 15-20 tane iş görüşmesi yaptığım oldu. Hepsinden aynı sözü duydum. Biz size geri döneriz. Genelde hiçbir şekilde aranmadı. Çalışmaya başlasam bile 10 gün 15 gün sonra ya karşı taraf çıkardı ya işle anlaşamadık. Daha sonra birdenbire bu iş gelişmeye başladı. Ondan sonra da devam etti. Her zaman ilgilenen iki kişinin olması çok avantajlı. Özellikle babamın olması, bildiklerimizi birbirimizden öğrenmiş oluyoruz. Bizim için çok avantajı var. Bu işi babamla yapıyor olmanın çok büyük avantajı var" şeklinde konuştu.

 

"Kendimde olan antika merakını oğluma geçirdim"

Emekli öğretmen Muzaffer Özel, koleksiyonculuk ve antika merakını oğluna kazandırdığını ifade etti. Oğlunun antikacılıkla ilgilenmeye başlamasının ardından birlikte iş yapmaya başladıklarını dile getiren baba Özel, "Emekli olduktan sonra oğlumun iş bulamamasından kaynaklanan sebeplerle antikacılığa başladık. Kendimde olan antika merakını oğluma da geçirdim. Şimdi oğlumla ikimiz antika üzerine çalışıyoruz. Oğlum iktisat ve turizm otelciliği bitirdi. İş durumu olmayınca bu mesleğe de ısındı. Bu mesleğe ısınınca birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Bu işi yapıyoruz şimdi. Çok olumlu yönde herkesin tepkisi, bakışı, bu bizi daha da heyecanlandırdı. Bilhassa oğlum daha çok heyecanlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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