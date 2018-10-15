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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.10.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

İki gözü görmeden 3 üniversite bitirdi

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İki gözü görmeden 3 üniversite bitirdi

Bursa’da iki gözü germeden 3 üniversite bitirip 5 yıl köşe yazarlığı yapan iş adamının başarı dolu hayat hikayesi herkese örnek olacak türden.

3 aylıkken su çiçeği hastalığına yakalanan ve gözlerinde katarak oluşan Kazım Köse, 4 yaşında geçirdiği başarısız bir ameliyatın ardından gözleri yüzde 10 görmeye başladı. Buna rağmen hayata küsmeyen genç adam Karadeniz Teknik Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. 20’li yaşlarda gözleri daha iyi görsün diye ameliyat olan fakat bu ameliyatta başarısız geçince tüm görme yetisini kaybeden genç adam, hayata küsmek yerine daha sıkı tutunarak gazetecilik ve adalet olmak üzere 2 üniversite daha bitirdi. Bu süre zarfında yaşadığı Orhangazi ilçesindeki yerel gazetelerde 5 yıl köşe yazarlığı yapan Kazım Köse şu anda ise ticaretle uğraşıp ailesinin geçimini sağlıyor. 

En büyük hayalinin bir ulusal gazetede köşe yazmak olduğunu ifade eden Kazım Köse, “Ben uzun yıllardır ticaretle uğraşıyorum. Bunun yanı sıra 5 yıl köşe yazarlığı yaptım. Gazetecilik çok sevdiğim bir meslek son 7 aydır yazmıyorum. Ben 3 üniversite bitirdim, İlk bitirdiğim işletmeydi, bu üniversiteyi bitirirken gözlerim yüzde 10 görüyordu. Daha sonra bitirdiğim gazetecilik ve adalet bölümlerinde ise gözlerim hiç görmüyordu. Son 15 yıldır biz görmeyenler için teknoloji müthiş ölçüde kullanılır hale geldi. Ben ağabeyim ile birlikte ticaretle uğraşıyorum. Aile şirketinin parasal işlerini ben yürütüyorum. Binin üzerinde sesli kitap okudum. Şimdiki hayalim ulusal bir gazete köşe yazmak” dedi. 

Kaynak: İHA

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