Haliç Okumaları'nın mayıs ayı konuğu: Ayşe Kulin
Edebiyat tutkunlarının yakından takip ettiği ve heyecanla yeni eserlerini beklediği yazarlar, “Haliç Okumaları” kapsamında Kadir Has Üniversitesi’nin konuğu olmaya devam ediyor.
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde her ay farklı bir yazarı okuyucuyla buluşturan “Haliç Okumaları”nın yedincisi, ünlü yazar Ayşe Kulin’in katılımıyla 2 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.
KANADI KIRIK KUŞLAR’DAN BİR BÖLÜM OKUYACAK
Kadir Has Üniversitesi, 2 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek yedinci “Haliç Okumaları” etkinliğinde ünlü yazar Ayşe Kulin’i ağırlayacak. Eserleriyle adından söz ettiren ve başarılı eserlere imza atan Ayşe Kulin, 2 Mayıs’ta sanatseverlerle bir araya gelecek. Yazar “Kanadı Kırık Kuşlar” eserinden bir bölümünü katılımcılara okuyacak ve hakkında merak edilenleri yanıtlayacak.
Etkinlik herkesin katılımına açık olarak, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde 16.00 ila 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
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