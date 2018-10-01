Gençlere şirketlerden beklentileri soruldu
Her yıl dünyanın 61 ülkesinde 1,8 milyon gençle gerçekleşen Universum En Çekici İşverenler Araştırması’nın bu yıl Türkiye’de 6.sı düzenlendi. Türkiye’nin gençlerinin şirketlerden neler beklediğini ortaya çıkaran araştırma, 2018’in en çekici işveren markalarını da açıkladı.
Türkiye’nin 54 binden fazla Y Kuşağı ile yapılan Universum En Çekici İşveren Araştırma Sonuçları, Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarını sunarak, iş yaşamının geleceğine yönelik önemli mesajlar veriyor.
Araştırmada yer alan bazı sonuçlar şöyle:
- Universum En Çekici İşverenler Araştırması gençleri 7 profilde topluyor. Kariyerci, girişimci, uyumlu, avcı, idealist, çokulusçu, lider. Önceki yıllardaki gibi bu yıl da Türkiye’nin yaş ortalaması 22,4 olan üniversiteli Y kuşağı yüksek oranlarda Kariyerci, Avcı ve Çokulusçu. Bu yıl en çok artışın avcı profilinde olduğunu görüyoruz. Parasal niteliklere odaklanan gençlerin sayısı oldukça fazla…
- Bu yıl da gençlerin en çok tercih ettiği sektörlerin başında Eğitim ve Bilim Kuruluşları geliyor.
- Akıl ile kendine meydan okumak, entelektüel seviyeyi zorlamak ve daha fazla bilişsel gelişim için bireysel çabada bulunmak konularında Finlandiya, Güney Kore, Singapur ve Kanada gibi dünyanın eğitim seviyesi en gelişmiş ülkelerine göre ülkemiz çok geride.
- Üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerinde bu yıl ilk sırada “uluslararası kariyer” yer alıyor. İş yaşamına başlamadan uluslararası kariyer hedefi koyan Y Kuşağı, ortalama üç yıl deneyimin ardından özel hayat dengesi hedefi koyuyor.
- Öğrencilerin yüzde 40’ı mezun olduklarında uluslararası bir şirkette çalışmak istediklerini ifade ediyor.
- Gençler şirketler hakkında yeterince bilgi sahip olmadıkların tercih etmiyorlar.
Geleceğe yatırım yapmak ve önümüzdeki yılların stratejilerini oluşturmak adına araştırmayı merakla bekleyen pek çok firmanın olduğunu belirten Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı & Universum Orta Doğu Direktörü Lideri Evrim Kuran: “Eriştiğimiz 54 binden fazla örneklemle ülkenin niceliksel olarak en kapsamlı gençlik araştırmasını gerçekleştirmiş olmanın büyüsüne fazla kapılmadan, merak içgüdümüzü taze tutarak işverenler, liderler, üniversiteler ve türlü alandan kural koyucular için anlamlı bir fotoğraf ortaya koymaya çalıştık. Her yıl firmaların araştırmamıza gösterdiği ilgi bizi çok mutlu ediyor. Araştırma, Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarına bakmak, iş yaşamının geleceğine ve o gelecekle ilgili sorumluluklarımıza dair bizlere önemli mesajlar veriyor.” dedi.
Kültür ve işveren markası ilişkisinin gerçek örnekler üzerinden konuşulacağı 30 Kasım’da gerçekleşecek olan People Make The Brand Konferansı’nda Universum – Türkiye’nin En Çekici İşverenleri araştırma sonuçları da dünya karşılaştırmaları ile paylaşılacak.
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