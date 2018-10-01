Gençlere şirketlerden beklentileri soruldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGençlere şirketlerden beklentileri soruldu
GeriKampüs Gençlere şirketlerden beklentileri soruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
01.10.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Gençlere şirketlerden beklentileri soruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlere şirketlerden beklentileri soruldu

Her yıl dünyanın 61 ülkesinde 1,8 milyon gençle gerçekleşen Universum En Çekici İşverenler Araştırması’nın bu yıl Türkiye’de 6.sı düzenlendi. Türkiye’nin gençlerinin şirketlerden neler beklediğini ortaya çıkaran araştırma, 2018’in en çekici işveren markalarını da açıkladı.

Türkiye’nin 54 binden fazla Y Kuşağı ile yapılan Universum En Çekici İşveren Araştırma Sonuçları, Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarını sunarak, iş yaşamının geleceğine yönelik önemli mesajlar veriyor.

 

Araştırmada yer alan bazı sonuçlar şöyle:

 

  • Universum En Çekici İşverenler Araştırması gençleri 7 profilde topluyor. Kariyerci, girişimci, uyumlu, avcı, idealist, çokulusçu, lider. Önceki yıllardaki gibi bu yıl da Türkiye’nin yaş ortalaması 22,4 olan üniversiteli Y kuşağı yüksek oranlarda Kariyerci, Avcı ve Çokulusçu. Bu yıl en çok artışın avcı profilinde olduğunu görüyoruz. Parasal niteliklere odaklanan gençlerin sayısı oldukça fazla…
  • Bu yıl da gençlerin en çok tercih ettiği sektörlerin başında Eğitim ve Bilim Kuruluşları geliyor.
  • Akıl ile kendine meydan okumak, entelektüel seviyeyi zorlamak ve daha fazla bilişsel gelişim için bireysel çabada bulunmak konularında Finlandiya, Güney Kore, Singapur ve Kanada gibi dünyanın eğitim seviyesi en gelişmiş ülkelerine göre ülkemiz çok geride.
  • Üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerinde bu yıl ilk sırada “uluslararası kariyer” yer alıyor. İş yaşamına başlamadan uluslararası kariyer hedefi koyan Y Kuşağı, ortalama üç yıl deneyimin ardından özel hayat dengesi hedefi koyuyor.
  • Öğrencilerin yüzde 40’ı mezun olduklarında uluslararası bir şirkette çalışmak istediklerini ifade ediyor.
  • Gençler şirketler hakkında yeterince bilgi sahip olmadıkların tercih etmiyorlar.

Geleceğe yatırım yapmak ve önümüzdeki yılların stratejilerini oluşturmak adına araştırmayı merakla bekleyen pek çok firmanın olduğunu belirten Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı & Universum Orta Doğu Direktörü Lideri Evrim Kuran: “Eriştiğimiz 54 binden fazla örneklemle ülkenin niceliksel olarak en kapsamlı gençlik araştırmasını gerçekleştirmiş olmanın büyüsüne fazla kapılmadan, merak içgüdümüzü taze tutarak işverenler, liderler, üniversiteler ve türlü alandan kural koyucular için anlamlı bir fotoğraf ortaya koymaya çalıştık. Her yıl firmaların araştırmamıza gösterdiği ilgi bizi çok mutlu ediyor. Araştırma, Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarına bakmak, iş yaşamının geleceğine ve o gelecekle ilgili sorumluluklarımıza dair bizlere önemli mesajlar veriyor.” dedi.

 

Kültür ve işveren markası ilişkisinin gerçek örnekler üzerinden konuşulacağı 30 Kasım’da gerçekleşecek olan People Make The Brand Konferansı’nda Universum – Türkiye’nin En Çekici İşverenleri araştırma sonuçları da dünya karşılaştırmaları ile paylaşılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gençlere şirketlerden beklentileri soruldu

Kampüsleri dönüştürecek fikirlere destek

Pilot olmak isteyenlere müjde

Üniversite öğrencilerinin yeni rotası: Polonya