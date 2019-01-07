Ezber bozun, hayallerinizi gerçekleştirin

10 OCAK TUHAF İNSANLAR GÜNÜ

Sıra dışı olmak zordur. Peki, her sıra dışı olan kötü mü olmak zorunda? Asla! Herkesin neyin doğru olup neyin doğru olmadığına karar verdiği bir toplumda gerek kıyafetlerinizle gerek fikirlerinizle aykırı olmak çok kolay elbette. Tüm ezberleri bozuyoruz ve bunu devam ettirmenizi istiyoruz. Nedenmiş o diyecek olursanız dünyayı harekete geçiren asla “normal” bir insan olmadı da o yüzden. Değişimler, rutini kabul etmeyi reddedenlerin ellerinden doğar. Bırakın diğerleriyle senkronize olmasınlar. Bazen tuhaf bir insanın yapabilecekleri sizi delicesine eğlendirebileceği gibi, size öğrettikleri de bir o kadar etkileyici olacaktır. O zaman hayatınızın tuzu biberi tuhaf arkadaşlarınızı ödüllendirmenin tam vakti. Onun elinden tutun ve şaşırtıcı ve benzersiz kimliğiyle dünyayı sarsmasına izin verin.

12 OCAK ECZACI GÜNÜ

Tüm eczacılar ve eczacı adaylar için bir dakikalık saygı duruşu! Soğuk algınlığı, önü sonu kesilmeyen öksürükler, akşamdan kalma bir baş ağrısı ve gündelik sağlık ihtiyaçlarımıza sıcacık bir gülümseme eşliğinde yardımcı olmaya çalışan bu güzel insanları, mahallemizin biricik esnaflarını, derdimize şifa olanları bir gün bile olsa şımartsak ya? Onlara bir şikayetle gitmek yerine, tatlı bir ‘merhaba’ demek için uğrayabilir, hal hatır sormayı deneyebilirsiniz. Eczacılar Günü’nü kutlamayı unutmayın!

13 OCAK HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİN

Gerçek olamayacak kadar güzel olduğuna inandığın bir hayalin olduğunu biliyoruz. Hangimizin yok ki? Hadi ama, ona o kadar da uzak sayılmayız. Tembellik bizimkisi. Bazen kalbimizden geçeni elde etmek için çok çalışmıyoruz sanki. Basit bir planlama, istikrarlı bir çalışma ve biraz cesaret aklımızdan geçene daha da çok yaklaştıracaksa bizi, ne duruyoruz? Hayallerini gerçekleştirenlerin hikayelerine bakın. Onları dinleyin. Bob Dylan’ı, Charlie Chaplin’i, Frankenstein’i, Vivian Maier’i düşünün. Hikayelerini öğrenin. Dünya birbirinden ilham veren hikayelerle dolu, neden günün birinde senin hikayen de konuşulmasın ki. Önce inanmakla başlayın. Zamana karşı yarışın, acele etmeyin. Hayaliniz bir günde gerçekleşmek zorunda değil. Sadece bir plan yapın ve önünüzü görmeye başlayın. Bu, uzun zamandır ertelediğiniz bir hobi edinmek de olabilir, daha fazla ertelemeyin. Hayallerinizi gerçekleştirmeye odaklanmaya başlamak bile sizi olduğunuzdan daha mutlu biri yapmaya yetecek, bir de o hayalin gerçekleştiğini düşünün!