Ezber bozun, hayallerinizi gerçekleştirin

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
07.01.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Ezber bozun, hayallerinizi gerçekleştirin

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Ezber bozun, hayallerinizi gerçekleştirin

111. sayımızın Neşeli Günler sayfasında bu hafta hayallerimize bir adım daha yaklaşmak için ezber bozuyoruz.

10 OCAK TUHAF İNSANLAR GÜNÜ

Sıra dışı olmak zordur. Peki, her sıra dışı olan kötü mü olmak zorunda? Asla! Herkesin neyin doğru olup neyin doğru olmadığına karar verdiği bir toplumda gerek kıyafetlerinizle gerek fikirlerinizle aykırı olmak çok kolay elbette. Tüm ezberleri bozuyoruz ve bunu devam ettirmenizi istiyoruz. Nedenmiş o diyecek olursanız dünyayı harekete geçiren asla “normal” bir insan olmadı da o yüzden. Değişimler, rutini kabul etmeyi reddedenlerin ellerinden doğar. Bırakın diğerleriyle senkronize olmasınlar. Bazen tuhaf bir insanın yapabilecekleri sizi delicesine eğlendirebileceği gibi, size öğrettikleri de bir o kadar etkileyici olacaktır. O zaman hayatınızın tuzu biberi tuhaf arkadaşlarınızı ödüllendirmenin tam vakti. Onun elinden tutun ve şaşırtıcı ve benzersiz kimliğiyle dünyayı sarsmasına izin verin.

 

12 OCAK ECZACI GÜNÜ

Tüm eczacılar ve eczacı adaylar için bir dakikalık saygı duruşu! Soğuk algınlığı, önü sonu kesilmeyen öksürükler, akşamdan kalma bir baş ağrısı ve gündelik sağlık ihtiyaçlarımıza sıcacık bir gülümseme eşliğinde yardımcı olmaya çalışan bu güzel insanları, mahallemizin biricik esnaflarını, derdimize şifa olanları bir gün bile olsa şımartsak ya? Onlara bir şikayetle gitmek yerine, tatlı bir ‘merhaba’ demek için uğrayabilir, hal hatır sormayı deneyebilirsiniz. Eczacılar Günü’nü kutlamayı unutmayın!

 

13 OCAK HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİN

Gerçek olamayacak kadar güzel olduğuna inandığın bir hayalin olduğunu biliyoruz. Hangimizin yok ki? Hadi ama, ona o kadar da uzak sayılmayız. Tembellik bizimkisi. Bazen kalbimizden geçeni elde etmek için çok çalışmıyoruz sanki. Basit bir planlama, istikrarlı bir çalışma ve biraz cesaret aklımızdan geçene daha da çok yaklaştıracaksa bizi, ne duruyoruz? Hayallerini gerçekleştirenlerin hikayelerine bakın. Onları dinleyin. Bob Dylan’ı, Charlie Chaplin’i, Frankenstein’i, Vivian Maier’i düşünün. Hikayelerini öğrenin. Dünya birbirinden ilham veren hikayelerle dolu, neden günün birinde senin hikayen de konuşulmasın ki. Önce inanmakla başlayın. Zamana karşı yarışın, acele etmeyin. Hayaliniz bir günde gerçekleşmek zorunda değil. Sadece bir plan yapın ve önünüzü görmeye başlayın. Bu, uzun zamandır ertelediğiniz bir hobi edinmek de olabilir, daha fazla ertelemeyin. Hayallerinizi gerçekleştirmeye odaklanmaya başlamak bile sizi olduğunuzdan daha mutlu biri yapmaya yetecek, bir de o hayalin gerçekleştiğini düşünün!

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