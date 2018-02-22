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    Dünyanın en saçma festivalleri

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 17:48 | Son Güncelleme:

    Şubat bitip mart başlarken, hepimiz neşeyle bahara hazırlanırken bir festival yazısı iyi gider diye düşündüm. Yine de her sene aynı festivalleri tekrar etmeyelim, bu sefer dünyanın en acayip festivallerine bir göz atalım. Bakalım insanlar eğlenmek için sınırı ne kadar zorlayabiliyorlar?

    Peru – Takanakuy Festivali (Dövüş Festivali)

    Çok sinirli olduğum dönemlerden birinde (ayda bir kez mutlaka oluyor), bunu hayal ettiğimi hatırlıyorum. “Zaten hepimiz gerginiz, bu gerginlik de geçmek bitmiyor. Şöyle bir meydana toplanalım, tekme tokat birbirimize dalalım, oh. Rahatlarız en azından” diye düşünüp sadece düşüncesiyle bile rahatlamıştım.

    Peru bu işi düşünceden birkaç adım öteye taşımış ve Santotomas tam da böyle bir Allah ne verdiyse festivaline ev sahipliği yapıyormuş. Festival günü, bölge sakinleri sevmedikleri birini seçip alana davet ederek dövüşüyormuş. Ben daha çok önümüze gelene bin tekme gibi düşünmüştüm, ama Peru bunu spesifik bir insan seçtirip “dövüş festivali” adında yaptırıyor olması da hiç fena fikir değil elbette.

    Dünyanın en saçma festivalleri

    İngiltere – Peynir Yuvarlama Festivali

    Adının kendisini anlattığı bu festival, İngiltere’nin Gloucester bölgesinde 200 yıldır süregelen bir gelenek. Her sene 25 Mayıs’ta yapılıyor, yani izlemek için hala şansınız var; ama bunun için İngiltere’ye gidilir mi bilemedim. Dik bir tepenin başından, 4 kiloluk büyük bir tekerler peynir aşağıya yuvarlanıyor ve ardından onlarca insan, peyniri yakalamak için aynı noktadan aşağıya yuvarlanmaya başlıyor. Birincinin ödülü ise, peynirin kendisi!

    200 yıl önce, insanların gerçekten çok sıkıldığını ve eğlenmek için her şeye açık olduklarının kanıtı olan bu festivale gitmeye karar verirsek “Artık internetiniz var, siz n’apıyorsunuz?” diyebiliriz.

    Dünyanın en saçma festivalleri

    İspanya – El Colacho Festivali

    Bebekleri şeytani etkilerden ve günahlarından arındırmak(?) için yapılan bu festival, İspanya’nın Castrillo de Murcia kasabasında yapılıyor. Her sene 11-15 Haziran arasında yapılan bu festivalde, yapılan şey bebeklerin üzerinden atlamak! İngilizce’de bu festival baby jumping olarak geçiyor.

    Dünyanın en saçma festivalleri

    Meksika - Noche de Rábanos

    Meksika’nın Oaxaca şehrinde 1897’den beri düzenlenen bu festivalin çevirisi “Kırmızı Turpların Gecesi” anlamına geliyor. Manavlar, bu gece için kırmızı turplardan heykeller yapıyor ve birinci turp heykeltıraşına para ödülü veriliyor.

    Dünyanın en saçma festivalleri

    Türkiye – Deve Güreşi Festivali

    Finali kendimizden bir gariplikle yapmak istedik.

    Belki bizim listelerde pek rastlamıyoruz, ama bütün dünya deve güreşini oldukça ilginç buluyor. Her sene Ocak ayının 3. günü, İzmir’in Selçuk ilçesinde develer karşılanıp güreştiriliyor. Festival Efes hipodromunda gerçekleşiyor.

     

    Yazan: Yeşer Sarıyıldız

    Etiketler: Festival , bakış , Üniversite
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