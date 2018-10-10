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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBırakmak zorunda kaldığı üniversiteye 28 yıl sonra geri döndü
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10.10.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Bırakmak zorunda kaldığı üniversiteye 28 yıl sonra geri döndü

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Bırakmak zorunda kaldığı üniversiteye 28 yıl sonra geri döndü

Kilis'te yaşayan 48 yaşındaki inşaat ustası İbrahim Uysal, 28 yıl önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı eğitim hayatına, yeniden girdiği üniversite sınavıyla geri döndü.

İbrahim Uysal, 1990 yılında girdiği üniversite sınavında Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü’nü kazandı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakarak baba mesleği olan inşaatçılığa başladı.

Okul sıralarına döndü

Eğitim hayatını yarıda bırakmak içinde ukde olan İbrahim Uysal, kalp rahatsızlığı nedeniyle işini de bırakmak zorunda kalınca vaktini kitap okuyarak geçirmeye başladı.

Bu sırada eşi ve çocuğunun desteğiyle yeniden üniversite sınavına hazırlanan İbrahim Uysal, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazanarak 28 yıl sonra da olsa hayalini gerçekleştirerek okul sıralarına döndü.

"Öğrenci olma heyecanını hep yaşadım"

İbrahim Uysal, üniversite eğitimini maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakmış olmanın üzüntüsünü yıllarca yaşadığını söyledi. Üzüntüsünün bu yıl felsefe bölümünü kazanmasıyla sevince dönüştüğünü belirterek, "Bugün 28 yıllık hayalimin gerçekleştiği gün. Maddi imkansızlıklar yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış olmanın bende yarattığı hayal kırıklığı ve üzüntü 28 yıl boyunca rüyalarıma girdi. Tekrar üniversite okumanın ve öğrenci olmanın heyecanını sürekli yaşadım" dedi.

Üniversiteyi bırakınca baba mesleği inşaat ustalığı yaptığını anlatan İbrahim Uysal, yaklaşık sekiz yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası işini de bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

"Felsefe bölümleri kapatılmasın"

Son yıllarda felsefe bölümlerinin kapatılmasına yönelik bazı teklifler gündeme geldiğini belirten İbrahim Uysal, "Felsefe bölümleri kapatılmasın. Toplumun felsefeye ihtiyacı var. Nasıl ki Farabi, İbn-i Sina ve İbn Rüşd bu topluma öncülük ettiyse tekrar bu büyüklerin yetişebilmesi için felsefe bölümlerine ihtiyaç var" diye konuştu.

"Ailem bana çok yardımcı oldu"

İbrahim Uysal, "Bu süreçte en büyük destekçim olan eşim ve o dönem lisede olan çocuğum beni okumam konusunda sürekli destekledi. Özellikle üniversiteye gitmem için yol gösterdiler. Ben de bir karar verdim, hem rüyalarımı gerçekleştirmek hem de kaldığım yerden devam edebilmek adına üniversiteye hazırlandım ve felsefe bölümünü kazandım. Felsefe bana göre, hayatı daha anlamlı kılmaya dair soruların başlangıcı. Bu anlamda da felsefeye dair özel ilgim var" şeklinde konuştu.

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