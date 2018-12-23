Bi’ teşekkür güzelliğinize

26 ARALIK TEŞEKKÜR NOTU GÜNÜ

“Bizi mutlu eden insanlara minnet duyalım. Onlar ruhlarımıza çiçek açtıran sevimli bahçıvanlar.” der Marcel Proust. Bugün, birinin ruhunda çiçek açtıracak o bahçıvan olmaya ne dersin? Hem de küçük, basit bir not yazmak kadar kolayken üstelik. Tarihi Mısır’daki, Çin’deki eski toplumlara kadar uzanan, ilk örneklerini papirüslerden görebileceğimiz köklü bir geleneğe göz kırpan Teşekkür Notu Günü; ailemizi, arkadaşlarımızı, sevgilimizi mutlu etmek için değerli bir fırsat. Hayatınızdaki bu güzel insanların ruhuna dokunabilmek, gündelik telaşınızın tam ortasında onları düşündüğünüzü göstermek işte bu kadar basit. Bir bahane bulun ve onlara teşekkür edin. Hem karşınızdaki insanın hem sizin içinizi ısıtacak bu hareket bu soğuk günlerde bir ihtiyaç desek yeri…

27 ARALIK KAR TANESİ ÇIKARMASI GÜNÜ

Bir makas ve bir kağıtla yapabileceklerinizin sonsuz varyasyonlara sahip olduğunu biliyor muydunuz? Hadi, içimizdeki yaratıcı çocuğu usulca uyandıralım! Kirigami olarak bilinen geleneksel bir Japon sanatından ilham alınarak ortaya çıkan bu kesme sanatında, bir kağıdın karmaşık bir şekilde katlanarak, katlanmış parçanın da kesilmek suretiyle şekillendirilmesi öne çıkar. Bugünün konusu ise ortaya çıkan şeklin bir kar tanesi olması. Kendi eşsiz ve özel kar tanenizi yaratma fırsatı sunan bu özel günün asıl amacı ise sanatı tekrar öğrenmeye teşvik etmesi. Ee bunu yaparken neden biraz eğlenmeyelim ki? Ortaya çıkan ürünü çerçeveletip duvarına asma ya da onu bir arkadaşına hediye etme ihtimali bile kolları sıvamamıza yetecek bir bahane!

29 ARALIK TİCK TOCK GÜNÜ

Tick… Tock... Tick… Tock… Bunu iki farklı vurguyla söylemek mümkün: “Zaman geçiyor!”… 2018’in bu son günlerinde, şu an bu yazıyı okuduğun anda bile değilken, evet tam da şimdi hatırlatmak isteriz. Bu yıl yapmayı hedeflediğiniz şeyleri şöyle bir gözden geçirelim ve yılın son günlerini bunları telafi edebilmeye adayalım ne dersiniz? Öyle ciddi konular olmasına da gerek yok. Okunmayı bekleyen kitaplar, izlenmeyi bekleyen filmler ya da diziler… Ya da bir türlü başına oturamadığınız teziniz, asla elinizin varmadığı mevsimlik ev temizliği... Bir yerden başlamak için tam zamanı. Eğer kendiniz için çabalamaktan vazgeçmişseniz silkelenip kendinize gelme vakti. Hiçbir zaman geç değildir. Hem yeni yıla temiz bir kafayla, ferah bir kalple başlamaktan daha güzel ne olabilir? Hala nefes alıp veriyorsan bir şansın var, onu kullan. Hayatını ertelemek sana pişmanlıktan fazlasını sunmayacak, bunu aklından çıkarma.