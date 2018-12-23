Bi’ teşekkür güzelliğinize

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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23.12.2018 - 22:52, Son Güncelleme:

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Bi’ teşekkür güzelliğinize

109. sayımızın Neşeli Günler sayfasında bu hafta zaman akıp giderken birinin hayatına dokunabilme ihtimalimizin peşinden koşuyoruz!

26 ARALIK TEŞEKKÜR NOTU GÜNÜ

“Bizi mutlu eden insanlara minnet duyalım. Onlar ruhlarımıza çiçek açtıran sevimli bahçıvanlar.” der Marcel Proust. Bugün, birinin ruhunda çiçek açtıracak o bahçıvan olmaya ne dersin? Hem de küçük, basit bir not yazmak kadar kolayken üstelik. Tarihi Mısır’daki, Çin’deki eski toplumlara kadar uzanan, ilk örneklerini papirüslerden görebileceğimiz köklü bir geleneğe göz kırpan Teşekkür Notu Günü; ailemizi, arkadaşlarımızı, sevgilimizi mutlu etmek için değerli bir fırsat. Hayatınızdaki bu güzel insanların ruhuna dokunabilmek, gündelik telaşınızın tam ortasında onları düşündüğünüzü göstermek işte bu kadar basit. Bir bahane bulun ve onlara teşekkür edin. Hem karşınızdaki insanın hem sizin içinizi ısıtacak bu hareket bu soğuk günlerde bir ihtiyaç desek yeri…

 

27 ARALIK KAR TANESİ ÇIKARMASI GÜNÜ

Bir makas ve bir kağıtla yapabileceklerinizin sonsuz varyasyonlara sahip olduğunu biliyor muydunuz? Hadi, içimizdeki yaratıcı çocuğu usulca uyandıralım! Kirigami olarak bilinen geleneksel bir Japon sanatından ilham alınarak ortaya çıkan bu kesme sanatında, bir kağıdın karmaşık bir şekilde katlanarak, katlanmış parçanın da kesilmek suretiyle şekillendirilmesi öne çıkar. Bugünün konusu ise ortaya çıkan şeklin bir kar tanesi olması. Kendi eşsiz ve özel kar tanenizi yaratma fırsatı sunan bu özel günün asıl amacı ise sanatı tekrar öğrenmeye teşvik etmesi. Ee bunu yaparken neden biraz eğlenmeyelim ki? Ortaya çıkan ürünü çerçeveletip duvarına asma ya da onu bir arkadaşına hediye etme ihtimali bile kolları sıvamamıza yetecek bir bahane!

 

29 ARALIK TİCK TOCK GÜNÜ

Tick… Tock... Tick… Tock… Bunu iki farklı vurguyla söylemek mümkün: “Zaman geçiyor!”… 2018’in bu son günlerinde, şu an bu yazıyı okuduğun anda bile değilken, evet tam da şimdi hatırlatmak isteriz. Bu yıl yapmayı hedeflediğiniz şeyleri şöyle bir gözden geçirelim ve yılın son günlerini bunları telafi edebilmeye adayalım ne dersiniz? Öyle ciddi konular olmasına da gerek yok. Okunmayı bekleyen kitaplar, izlenmeyi bekleyen filmler ya da diziler… Ya da bir türlü başına oturamadığınız teziniz, asla elinizin varmadığı mevsimlik ev temizliği... Bir yerden başlamak için tam zamanı. Eğer kendiniz için çabalamaktan vazgeçmişseniz silkelenip kendinize gelme vakti. Hiçbir zaman geç değildir. Hem yeni yıla temiz bir kafayla, ferah bir kalple başlamaktan daha güzel ne olabilir? Hala nefes alıp veriyorsan bir şansın var, onu kullan. Hayatını ertelemek sana pişmanlıktan fazlasını sunmayacak, bunu aklından çıkarma.

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