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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
23.07.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Artık daha fazla kadın mühendis olmayı seçiyor

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Artık daha fazla kadın mühendis olmayı seçiyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) verilerine göre, İnşaat Mühendisleri Odası'nın 106.000 kayıtlı üyesinden 11.000'i kadın, Makine Mühendisleri Odası'nın 103.700 üyesinden ise 9,492'si kadındır.

Limak Vakfı ve UNDP Türkiye Ofisi tarafından ortaklaşa yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, kadın mühendislerin sayısını artırmak için büyük çaba harcıyor. Mühendislik eğitimi alan kızlara burs desteği ve istihdam yardımını içeren sosyal sorumluluk projesi olan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile birlikte bugün TMMOB'a üye olan mühendis kadınların oranının %22'yi geçtiği belirtiliyor.

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile hayata geçirilen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi; devlet üniversitelerinin çevre, elektrik-elektronik, endüstriyel, sivil, mekanik ve elektrik mühendisliği bölümlerinde okuyan başarılı ve desteğe ihtiyaç duyan 102 öğrenciye destek verdi.

Burs verilen mühendis kızlara, İstanbul'da yeni havalimanı inşaatı da dahil olmak üzere büyük projelerde çalışma fırsatı verildi. Mezuniyetten sonra ise kızlara, Limak başta olmak üzere sektördeki diğer kuruluşlarda iş bulabilmeleri için yardım sağlanacağı belirtildi.

"Onları geleceğimizin yöneticileri olarak görmek istiyoruz."

Kendisi de başarılı bir mühendis olan, projenin mimarı Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, “Her sene daha çok kızımız oluyor. Her birinin kendi mentoru var. İngilizce de dahil olmak üzere kurslar veriyoruz. Staj ve iş görüşmeleri düzenliyoruz. Bu sadece bir burs programı değil. Burs sadece bir ön koşul taşıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde ayda 4 saat çalışıyorlar ve herkes öğrendiklerini başkalarına da öğretiyor. Amacımız onları önemli şirketlerdeki yöneticiler olarak görmek. Tam donanımlı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Kızlarımızın özgüven sahibi olmaları, bağımsız olmaları ve bir şeyleri idare etmelerini sağlamadan önce de onları bırakmıyoruz.”

31 Aralık 2017 TMMOB verilerine göre mühendis odalarının kadın üye sayıları

İnşaat Mühendisleri Odası: 11.017

Makine Mühendisleri Odası: 9.492

Bilgisayar Mühendisleri Odası: 1.173

Çevre Mühendisleri Odası: 6.423

Elektrik Mühendisleri Odası: 5.603

Fizik Mühendisleri Odası: 547

Gemi Mühendisleri Odası: 163

Deniz Makinaları Odası Mühendisleri Odası: 21

Gıda Mühendisleri Odası: 10.022

Haritacılık ve Kadastro Mühendisleri Odası: 2.247

Jeofizik Mühendisleri Odası: 1.491

Jeoloji Mühendisleri Odası: 4.509

Kimya Mühendisleri Odası: 8.567

Maden Mühendisleri Odası: 2176

Meteoroloji Mühendisleri Odası: 240

Orman Mühendisleri Odası: 2.675

Petrol Mühendisleri Odası: 131

Tekstil Mühendisleri Odası: 729

Ziraat Mühendisleri Odası: 12.400

Kaynak: UNDP Turkey

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