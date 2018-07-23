Artık daha fazla kadın mühendis olmayı seçiyor
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) verilerine göre, İnşaat Mühendisleri Odası'nın 106.000 kayıtlı üyesinden 11.000'i kadın, Makine Mühendisleri Odası'nın 103.700 üyesinden ise 9,492'si kadındır.
Limak Vakfı ve UNDP Türkiye Ofisi tarafından ortaklaşa yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, kadın mühendislerin sayısını artırmak için büyük çaba harcıyor. Mühendislik eğitimi alan kızlara burs desteği ve istihdam yardımını içeren sosyal sorumluluk projesi olan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile birlikte bugün TMMOB'a üye olan mühendis kadınların oranının %22'yi geçtiği belirtiliyor.
Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile hayata geçirilen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi; devlet üniversitelerinin çevre, elektrik-elektronik, endüstriyel, sivil, mekanik ve elektrik mühendisliği bölümlerinde okuyan başarılı ve desteğe ihtiyaç duyan 102 öğrenciye destek verdi.
Burs verilen mühendis kızlara, İstanbul'da yeni havalimanı inşaatı da dahil olmak üzere büyük projelerde çalışma fırsatı verildi. Mezuniyetten sonra ise kızlara, Limak başta olmak üzere sektördeki diğer kuruluşlarda iş bulabilmeleri için yardım sağlanacağı belirtildi.
"Onları geleceğimizin yöneticileri olarak görmek istiyoruz."
Kendisi de başarılı bir mühendis olan, projenin mimarı Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, “Her sene daha çok kızımız oluyor. Her birinin kendi mentoru var. İngilizce de dahil olmak üzere kurslar veriyoruz. Staj ve iş görüşmeleri düzenliyoruz. Bu sadece bir burs programı değil. Burs sadece bir ön koşul taşıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde ayda 4 saat çalışıyorlar ve herkes öğrendiklerini başkalarına da öğretiyor. Amacımız onları önemli şirketlerdeki yöneticiler olarak görmek. Tam donanımlı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Kızlarımızın özgüven sahibi olmaları, bağımsız olmaları ve bir şeyleri idare etmelerini sağlamadan önce de onları bırakmıyoruz.”
31 Aralık 2017 TMMOB verilerine göre mühendis odalarının kadın üye sayıları
İnşaat Mühendisleri Odası: 11.017
Makine Mühendisleri Odası: 9.492
Bilgisayar Mühendisleri Odası: 1.173
Çevre Mühendisleri Odası: 6.423
Elektrik Mühendisleri Odası: 5.603
Fizik Mühendisleri Odası: 547
Gemi Mühendisleri Odası: 163
Deniz Makinaları Odası Mühendisleri Odası: 21
Gıda Mühendisleri Odası: 10.022
Haritacılık ve Kadastro Mühendisleri Odası: 2.247
Jeofizik Mühendisleri Odası: 1.491
Jeoloji Mühendisleri Odası: 4.509
Kimya Mühendisleri Odası: 8.567
Maden Mühendisleri Odası: 2176
Meteoroloji Mühendisleri Odası: 240
Orman Mühendisleri Odası: 2.675
Petrol Mühendisleri Odası: 131
Tekstil Mühendisleri Odası: 729
Ziraat Mühendisleri Odası: 12.400
Kaynak: UNDP Turkey
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