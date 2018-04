Acısıyla tatlısıyla Bollywood Sineması

Bollywood denilince hepimizin aklına her şeyden önce Aamir Khan geliyor değil mi? Tanımayanlar için bir özet geçelim: 53 yaşında, Mumbai doğumlu Aamir Khan, oldukça başarılı bir yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu. Kendisi için Hindistan tarihinin en sevilen ve en başarılı aktörü dersek yanılmış olmayız. İki defa UNICEF tarafından “barış elçisi” seçilen Khan, çocuk yaşta başladığı sinemayı adeta ülkesini ve vatandaşlarını bilinçlendirmek, kalkındırmak için bir silah olarak kullanmıştır. Dokunduğu her filmde bir soruna parmak basmaya çalışan Khan, Hint toplumundaki politik ve sosyal krizlere de çözüm aramasıyla gönüllerde taht kurmaktadır. İki çocuk sahibi Khan, anketlere göre ülkemizdeki en sevilen yabancı aktörlerin başında geliyor. Times dergisi tarafından "Dünyanın En Etkili 100 İnsanı" arasında gösterilen başarılı oyuncu aynı zamanda tüm organlarını bağışlayarak bu konuda da insanlara örnek olmakta.

1- 3 AHMAK / 3 IDIOTS (2009) – RAJKUMAR HIRANI

Aamir Khan, Kareena Kapoor, Sharman Joshi’nin başrollerinde olduğu film, Hindistan tarihinin dünya çapında en çok ilgi gören ve en sevilen filmlerinin başında geliyor. Yurt içi ve yurt dışında gişe tüm zamanların gişe rekorlarını kıran 3 Ahmak; Hindistan'ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını anlatırken eğitim sistemini de ince ince eleştiriyor

2- BARFI! (2012) – ANURAG BASU





İşitme ve konuşma engelli bir genç olan Barfi, Shurite’ye aşık olur fakat ailesi kızlarının “normal (!)” bir erkekle evlenmesini ister… Barfi ise bu imkansız aşktan yorulmuş, yepyeni bir hayata başlar. Ancak yeni hayatına devam etmesi o kadar da kolay olmaz, zira aniden Shurite’yle karşılaşır ve dünyası karışır. Komedi / Drama türündeki bu film Hindistan içinde ve dışında onlarca ödüle sahip eğlenceli ve derslerle dolu bir yapım.

3- PK (2014) – RAJKUMAR HIRANI





Karşımızda yine bir Aamir Khan & Rajkumar Hiranı ortaklığı var. PK (PeeKay), ait olmadığı bir yere düşen bir yabancının birçok alt metinle ve fikirle bezenmiş kahkaha dolu komedisi. Kimsenin sormaya cesaret edemediği sorular soran PK, Hindistan’da din ve ahlak düzleminde bir tartışmaya ön ayak oldu. Film vizyona girdiğinde karşıt görüşlüler tarafından çokça saldırıya uğradı, sinema salonları ateşe dahi verildi. Bu sebeplerden dolayı bile izlemekte fayda var.

4- ONU SARIYA BOYA / RANG DE BASANTI (2006) - RAKEYSH OMPRAKASH MEHRA

5- BENİM ADIM KHAN / MY NAME IS KHAN (2010) - KARAN JOHAR

6- DRISHYAM (2015) - NISHIKANT KAMAT

7- KARA CUMA / BLACK FRIDAY (2004) - ANURAG KASHYAP

8- UDAAN (2010) - VIKRAMADITYA MOTWANE

9- YERDEKİ YILDIZLAR / TAARE ZAMEEN PAR (2007) – AAMIR KHAN

10- SİYAH / BLACK (2005) - SANJAY LEELA BHANSALI

Yazan: Tugay Şahin