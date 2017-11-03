Kalp Atışı 18. bölüm 2. fragmanında eski eş krizi

Kalp Atışı dizisinin yeniş bölümü için nefesler tutulmuşken yayınlanan 2. fragman heyecan dozunu katladı. Show Tv’nin cuma akşamı dizisi Kalp Atışı’nın bu akşam yayınlanacak olan 18. bölümünde eski eş krizi çıkacak. İşte Kalp Atışı yeni bölümünden ilk detaylar!
Eylül mutluluğunu bir kenara koyup kız kardeşini bulmak için harekete geçer. Aynı anlarda Ali Asaf hastaneden gelen acil bir telefonla hiç beklemediği geçmişiyle yüzleşir. Eski karısı Nazlı, dinmeyen acısıyla yıllar sonra yeniden Ali Asaf’ın karşısındadır. Ali Asaf bu karşılaşmayla sarsılmış olsa da Eylül onun yanındadır. Ve bunun simgesi olacak kutuyla onun yanına gider. İpek’in ölümle burun buruna geldiği anda ise Alp başka bir savaşın içindedir. Bir uçurumun kenarında son isteklerini yerine getirir. Herkese büyük bir ders vererek. Mutluluk sanıldığı kadar uzakta değildir. Aşk elbet de kazanacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İpek’in kaybolması her şeyi alt üst etmiştir. Hastanede de sular durulmaz. Eylül’ün hastanenin en büyük hissedar olması Sinan’ı iyice çileden çıkarmıştır. Babası Süleyman’la beraber bu kez başka bir oyunun peşindedir. Kurban Oğuz olur ama herkesi şok edecek bir hamleyle dengeleri bir kez daha değiştirir. Diğer tarafta Ali Asaf ve Eylül arasındaki aşk tüm engelleri aşıp mutlu bir noktaya gitmektedir. Önce hastanedeki bebek sonra Ali Asaf’ın beklenmedik sürprizi Eylül’ün gözlerini dolduracaktır. Bu kez mutlulukla...
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