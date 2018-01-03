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    Kağıthane’de seyir halindeki cip alev alev yandı

    İHA
    03.01.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kağıthane’de seyir halindeki cipin alev alev yanması korku dolu anlar yaşattı. Sürücünün son anda araçtan inerek kurtulduğu olayda, vatandaşlar cipe yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücünün kızı olay karşısında şoke oldu. 

    Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemalettin Uğur, öğle saatlerinde 34 GL 8886 plakalı cipiyle evinden çıkarak yola koyuldu. Uğur, bir süre ilerledikten sonra araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir anda motor alev alev yanmaya başladı.

    Kağıthane’de seyir halindeki cip alev alev yandıYangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiler

    Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, ellerine geçirdikleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. O esnada ihbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekip sevk edildi.

    Kağıthane’de seyir halindeki cip alev alev yandıKısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların müdahale ettiği yangını söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapılan ve kullanılamaz hale gelen araçta maddi hasar meydana geldi.

    Kağıthane’de seyir halindeki cip alev alev yandıSürücü kendini son anda attı, korku dolu anlar yaşandı

    Öte yandan, cipin alev alev yandığı ve vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı o anlarda sürücü ise kendini son anda dışarıya attı.

    Kağıthane’de seyir halindeki cip alev alev yandıPanik halindeki sürücü, bir yandan aracının yanışını diğer yandan da vatandaşların müdahalesini izledi. Müdahalenin ardından olay yerine gelen sürücü Uğur’un kızı da gördüğü manzara karşısında şoke oldu.Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Kağıthane’de seyir halindeki cip alev alev yandı

    Kağıthane’de seyir halindeki cip alev alev yandı

    Etiketler: cip , cip yandı
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