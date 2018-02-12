Kağıthane'de korkunç olay... Dehşet anları kamerada

İddiaya göre, Egid A.S,(27) İsmail Zaza’ya (21) 5 bin TL borç ve bir cep telefonu verdi. Bir süre sonra parasını isteyen Egid A.S.'yı İsmail Zaza oyalamaya başladı. Egid A.S. borç konusunu konuşmak için arkadaşından randevu talep etti. İkili Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde sokakta buluştu. İki Suriyeli arasındaki alacak verecek tartışması arbedeye dönüştü.

Egid A.S. cebinden çıkardığı bıçağı İsmail Zaza'ya peş peşe saplamaya başladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu İsmail Zaza kaçmaya çalışırken, Egid A.S. de farklı yöne doğru yürümeye başladı. Kanlar içerisinde kalan Ismail Zaza çevredeki vatandaşlar yardımıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde Ismail Zaza'yı bıçakla öldürdüğü belirlenen Egid A.S.'yi yakalamak için araştırma başlatıldı. Yürütülen takipte 3 Şubat 2018 günü Bahçelievler'de belirlenen adrese yapılan baskında Egid A.S. gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamalarda Egid A.S, arkadaşına verdiği 5 bin TL para ve bir adet telefonunu geri alamadığı için sinirlendiğini ve cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.