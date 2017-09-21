Kadınların burka cezalarını ödeyecek!

AVUSTURYA’da yayın yapan özel bir televizyona konuşan Nekkaz, kurduğu ‘Anayasama dokunma’ inisiyatifi aracılığıyla, kendi rızasıyla burka giyen kadınlara her zaman destek olduğunu ve cezaları karşıladığını söyledi. Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda da benzer para cezalarını karşıladıklarını ifade eden Nekkaz, bu kapsamda yaklaşık 300 bin euro ödeme yaptığını aktardı.

Nekkaz, Avusturya’da 1 Ekim’de yürürlüğe girecek kamusal alanda yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesini yasaklayan burka yasasının öngördüğü para cezasını üstleneceklerini açıkladı.

Bu yaklaşımıyla din özgürlüğüne katkı sağlamaya çalıştığını belirten Nekkaz, “Eğer din özgürlüğü kabul ediliyorsa, dinin görünürlüğü de kabul edilmelidir” dedi.