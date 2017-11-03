Kadın 3. bölüm fragmanında Bahar'a büyük şok! Gerçeği böyle öğrendi

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde gerçekler ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Bahar, hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya.. Peki Kadın dizisinin 3. bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm öncesinde ekranlara gelen tanıtım

KADIN SON BÖLÜMLERDE NELER YAŞANMIŞTI?

Arif’i her gördüğünde korkulu gözlerle ona bakan Bahar, hala yaşadığı olayın şokunu atlatamamıştır. Yeliz’in düğün hazırlıkları devam ederken onun düşündüğü tek bir şey vardır; Nisan ve Doruk’un mutluluğu. Sürpriz bir şekilde Bahar’ın karşısına çıkan üvey kardeşi Şirin, bu kez kaçamaz. Şirin’in, Bahar’a karşı duyduğu suçluluk duygusu ise tanışmalarının ardından daha da çok artacaktır. Bahar her geçen gün kocası Sarp’ı daha fazla özlemektedir. Annesi Hatice’nin söylediklerini de asla unutamaz ve kocasının ölümü için onu suçlamaya devam eder. Hatice ise diğer kızı Şirin’in odasında gördüğü Sarp’ın resimlerinden sonra Şirin ile yüzleşir ve ona hesap sorar. Hatice’nin içindeki şüphe de git gide artacaktır.

Hayatının aşkıyla bir vapur seyahatinde tanışan Bahar, onu erken yaşta kaybetmiş iki çocuğu olan genç bir kadındır. Annesi tarafından 8 yaşında terk edilen Bahar, daha sonra babasını ve babaannesini de kaybederek hayatta yapayalnız kalmıştır. Bahar’ı Sarp’a duyduğu aşkla beraber hayata bağlayan sadece iki şey vardır, kızı Nisan ve oğlu Doruk. Zor hayat koşullarında ne olursa olsun çocuklarını yalnız bırakmayan Bahar, onlar için gece gündüz çalışır. Yıllar sonra annesiyle yüzleşen Bahar, kocasının ölümüyle ilgili bir gerçeği öğrenmek üzeredir.