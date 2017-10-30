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    Haberler >Gündem>Kadıköy'de otomobil içindeki karısını öldüren Emrah Yılmaz tutuklandı

    Kadıköy'de otomobil içindeki karısını öldüren Emrah Yılmaz tutuklandı

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    30.10.2017 - 20:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy’de otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısı eşi Emrah Yılmaz, emniyet sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi. Savcıya ifade veren şüpheli ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme’ suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 6 Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Yılmaz tutuklandı.

    Emrah Yılmaz mahkeme ifadesinde “Selva’nın S.Y. diye birisiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Araştırmalarım sonucu ikisi de bunu kabul etti. Bunun neticesinde Selva ile tartıştım ve onu bıçakladım. Daha sonra Selva’nın kartlarından 30 bin lira çektim. Ona araba için verdiğim parayı aldım yani. Ancak Selva bu durumu kullanarak beni tehdit etti. Ağır küfür ve hakaretler ediyordu. Olay günü taksi ile seyir halindeyken Selva’nın önümden geçtiğini tesadüfen gördüm. Taksiye öndeki aracı takip et dedim. Bu sırada trafik sıkıştı. Biran da aklıma yaşadıklarımız geldi. Sinirlendim. Camdan 4 el ateş ettim. Sonra Sakarya’da Jandarmaya teslim oldu. Pişmanım” dedi.

    Eşi tarafından öldürülmüştü... Sır mesaj ortaya çıktıEşi tarafından öldürülmüştü... Sır mesaj ortaya çıktı

    Etiketler: gazetehaberleri , tutuklama
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