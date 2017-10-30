Kadıköy'de otomobil içindeki karısını öldüren Emrah Yılmaz tutuklandı

Emrah Yılmaz mahkeme ifadesinde “Selva’nın S.Y. diye birisiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Araştırmalarım sonucu ikisi de bunu kabul etti. Bunun neticesinde Selva ile tartıştım ve onu bıçakladım. Daha sonra Selva’nın kartlarından 30 bin lira çektim. Ona araba için verdiğim parayı aldım yani. Ancak Selva bu durumu kullanarak beni tehdit etti. Ağır küfür ve hakaretler ediyordu. Olay günü taksi ile seyir halindeyken Selva’nın önümden geçtiğini tesadüfen gördüm. Taksiye öndeki aracı takip et dedim. Bu sırada trafik sıkıştı. Biran da aklıma yaşadıklarımız geldi. Sinirlendim. Camdan 4 el ateş ettim. Sonra Sakarya’da Jandarmaya teslim oldu. Pişmanım” dedi.