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    Kaçak define kazısında göçük: 2 ölü

    Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)
    26.10.2017 - 15:36 | Son Güncelleme:

    KÜTAHYA’nın Domaniç İlçesinde, define aramak için izinsiz kazı yapan 47 yaşındaki Ramazan Akgüneş ile 39 yaşındaki Yahya Erkul, meydana gelen göçüğün altında kalarak yaşamlarını yitirdi..

    Olay, dün akşam saatlerinde, daha önce Domaniç İlçesine bağlı köy olan Ilıcaksu Mahallesi Karakütük mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Akgüneş ile Yahya Erkul, define aramak için izinsiz kazı yaptıkları sırada meydana gelen göçüğün altında kaldı.

    Durumun jandarmaya bildirilmesini ardından olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Ramazan Akgüneş ile Yahya Erkul’un cesetleri göçük altından çıkarıldı. 2 kişinin cesetleri, Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

    Etiketler: kaçak kazı , kütahya
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