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    Kabinede revizyon iddiası

    KULİS HABER: Nuray BABACAN - ANKARA
    22.10.2017 - 20:57 | Son Güncelleme:

    Siyasi kulisler, gündemden düştüğü sanılan iki konuda yeniden dalgalanmaya başladı. Bunlardan biri, 2018 yılının Temmuz ayında erken seçim yapılacağı, diğeri de kabinede yeniden değişikliğe gidileceği iddiası. Belediye başkanlarının değiştirilmesi gibi radikal adımlar atılmasının, ‘sert ve keskin’ kararların uygulamaya konulmasının arkasında, erken seçim yapma planının yattığı ve ülkeyi seçimlere götürecek hükümetin de bu nedenle revize edileceği konuşuluyor.

    Kabinede revizyon iddiası
    GÜÇ KAYBETME ENDİŞESİ

    İddiaya göre, AK Parti son yaptırdığı ankette, kararsızların oyu dağıtılınca, yüzde 50 bandını yakalayabileceğini gördü. Bu sonucun önümüzdeki 2 yıllık süreçte daha iyiye evrilmeyeceği, dünya konjonktürüne bağlı olarak hem ekonomi hem de siyasette yaşanacak gelişmelerin bu oranı yakalamayı güçleştireceği iddia ediliyor. 2019’a kadar olan süreçte güç kaybının önlenmesi, Meral Akşener’in kuracağı partinin tabanda karşılık bulmasına fırsat tanınmaması gerektiği dillendiriliyor. Bu aşamada, MHP’nin varolan ‘sınırlı’ desteğine de güveniliyor.

    Bu değerlendirmeyi yapanlar, 2019 Mart’taki yerel seçimden önce 2018 Temmuz sonunda ‘Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim yapılabileceğini’ iddia ediyor. Buna paralel olarak kabinede de revizyona gidileceği savunuluyor. Kabinede, ikinci bir değişiklik fikrinin çılgınca olduğunu söyleyenlerin bulunmasına karşın, en az 3-4 bakanı kapsayacak yeni bir revizyonla ‘seçim kabinesi’ oluşturulacağı da dile getiriliyor. Parti kurmayları ise tüm bu iddialarla ilgili olarak, erken seçim olmadığına dair yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, ekonominin önümüzdeki iki yıl hesaba katılarak planlandığını, yatırımlar ve teşviklerin sonuçlarının bu süreçte görülebileceğini, bu aşamada yapılacak erken seçimin avantaj değil, dezavantaj getireceğini öne sürüyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , kabine , revizyon
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