Jon Snow’un yeni dizisi siyasi tartışma çıkardı

Harington dizide 1605 yılında İngiliz parlamentosunu havaya uçurmak için bir araya gelen 12 kişilik 'Barut Komplosu' ekibinin lideri olan Robert Catesby karakterini canlandırıyor. Catesby’nin amacı İngiliz tahtını protestanlardan alarak Katoliklerin hakim olduğu bir yönetim kurmaktı.

Harington, dizi yayına girmeden önce verdiği röportajlarda anne tarafının Robert Catesby’nin soyundan geldiğini anlatmıştı. Harington, “Annemin kızlık soyadı Catesby ve benim de ikinci adım Catesby” demişti.

SENARİST HAKSIZ YERE HAPİS YATMIŞ

Dizinin ilk bölümünün ardından İngiliz tarihine ilişkin yeni tartışmalar alevlendi. Daily Mail gazetesi, dizinin senaristi Ronan Bennett’in Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığı için savaşan İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) 1975’te düzenlediği bir banka soygununda bir polis memurunu öldürmekten hapis cezası aldığını ancak Bennett’in hapiste 18 ay yattıktan sonra suçsuz olduğunun anlaşıldığını yazdı.

IRA MESELESİ

Gazete, Katolik bir aileden gelen ve sol görüşlü olan Bennett’in Gunpowder dizisinde İngiliz Kralı’na bağlı protestan çetelerini İngiliz devleti olarak, Kit Harington’ın liderlerini oynadığı eylemci grubu ise İrlandalı özgürlük savaşçıları olarak resmettiğini ileri sürdü. Dizinin ilk bölümünde Katoliklere yapılan baskı ve eziyet anlatılırken, ağır işkence sahneleri kullanılması da Daily Mail’in eleştirilerinden nasibini aldı.