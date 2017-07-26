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    Jet-ski ile umuda yolculuk sahil güvenliğe takıldı

    Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)
    26 Temmuz 2017 - 18:44Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 18:54

    BODRUM’dan jet-ski ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 2 kaçak ile 1 Türk organizatör yakalandı. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkılarak, organizatör olduğu ileri sürülen 1 Türk daha gözaltına aldı.

    Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında Hüseyin Burnu açıklarında seyir halinde olan, üzerinde 3 kişi bulunan jet-ski’den şüphelenip, durdurdu.

    Jet-ski’deki biri Suriye diğeri ise Irak uyruklu iki kaçağın, Türk organizatör H.S. tarafından Yunanistan’ın İstanköy Adası’na götürülmeye çalışıldığı belirlendi. Yakalanan 3 kişi sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.

    Jet-ski ile umuda yolculuk sahil güvenliğe takıldı

    Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nden denize açıldıkları belirlenen 3 kişinin ifadelerinden yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, organizatör olduğu ileri sürülen Türk vatandaşı C.B.’yi de gözaltına aldı. İnsan kaçakçılığı şüphelisi H.S. ve C.B., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    İki kaçağın ise, işlemlerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

    Jet-ski ile umuda yolculuk sahil güvenliğe takıldı

     

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    Etiketler: Bodrum , kaçak , Jet-ski
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