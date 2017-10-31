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    Japon teknoloji devi Nikon Çin'de fabrika kapattı

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Akıllı telefonların hızla yaygınlaşması ve beraberinde kullanıcıların fotoğraf çekme ihtiyaçlarını artık cep'ten sağlamaya başlamaları, fotoğraf makinelerini vurdu; bundan doğrudan etkilenen Japon teknoloji devi Nikon ise Çin'de fabrika kapatacak duruma geldi.

    Günümüzde oldukça önemli bir yer edinen ve üzerlerinde her geçen gün gelişen kameralar barındıran akıllı telefonlar yüzünden fabrikalarını kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Nikon yetkilileri, bu durumun önüne geçmelerinin imkansıza yakın bir hâl aldığının da altını çizdi.

    Japon teknoloji devi Nikon Çinde fabrika kapattı

    Çin’in Jiangsu bölgesindeki fabrikasını kapatmak durumunda kalan firma, akıllı telefonların kameralarının çok gelişmesi sonucunda artık kimsenin kompakt fotoğraf makinelerini satın almak istemediğini ve satışların ciddi anlamda etkilendiğini belirtti.

    Fakat şirket için işlerin o kadar da kötü gitmediğini belirtmemiz gerekiyor. Zira firmanın DSLR departmanında yüzünün güldüğünü söylemek mümkün. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan D850 modelinin stoklarının tükenmiş olması da bu söylediğimizi destekler nitelikte bir haber.

     



    Etiketler: japonya , fotoğraf makinesi
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