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    Jandarmaya sivil paşa ihtimali

    Uğur ERGAN / ANKARA
    01 Ağustos 2017 - 22:41Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 22:41

    Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), bugün Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak. YAŞ’ta bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanı olacak ismin 2019’da görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yerine gelme yolu önemli ölçüde açılmış olacak.

    63 yaşındaki mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın görev süresi iki yıl daha uzatıldığında, en tepedeki isim olarak TSK’yı 2020’ye taşıyabilecek. 65 yaşında Genelkurmay Başkanı olan bir orgeneralin 67 yaşına kadar bu görevi sürdürme olanağı bulunuyor. Bu yıl kuvvet komutanlığında iki yıllık görev süresini dolduracak olan Çolak emekliye sevk edilirse, kulislerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ın ismi öne çıkıyor.

    GÜLER AYRILIRSA

    YAŞ’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan Orgeneral Yaşar Güler’in Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ayrılması durumunda jandarma artık İçişleri Bakanlığı’na bağlı olduğu için komutanlığa kimin geleceğine hükümet karar verecek. Jandarmada ‘or’luk rütbesi olmadığı için teşkilat içinden yapılacak atama sonucu komutan ‘kor’ veya daha alt rütbeden olacak. Teorik olarak hükümetin bir sivili de jandarmanın başına getirme yetkisi bulunuyor. Orgeneral Güler’in kalması halinde ise mevcut durum devam edecek.

    Kulislerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun emekliye sevk edileceği, yerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin getirileceği konuşuluyor. Hava’da da Orgeneral Abidin Ünal’ın emekli edilmesi halinde yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün getirilmesi bekleniyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , YAŞ , Yüksek Askeri Şûra
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