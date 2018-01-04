Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Büyük operasyon... Asker elini nereye atsa para buldu

    Büyük operasyon... Asker elini nereye atsa para buldu

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    04.01.2018 - 09:04 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu’nda ellerindeki yüklü miktarda sahte dolarlarla iki kalpazanın bir otele yerleştikleri bilgisini alan Jandarma, operasyonda yaklaşık 2 milyon lira değerinde sahte para ele geçirdi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, iki kişi adli kontrolle serbest kaldı.

     Büyük operasyon... Asker elini nereye atsa para bulduİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada S.B. ve Ö.K. isimli iki kalpazanın ellerinde bulunan sahte paraları piyasaya sürmek üzere İstanbul’a geldikleri ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştikleri bilgisini aldı.

    İki kalpazanı takibe alan Jandarma ekipleri şüphelilerin kaldıkları oteli belirledi. Otel odasına yapılan operasyonda 1740 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. İki şüpheli de otelden kaçamadan yakalandı.

    Paraları Beyoğlu’nda piyasaya süreceklerdi

    Ekipleri yaptıkları çalışmada dolandırıcılıktan çok sayıda sabıkası bulunan şüpheli S.B. ve Ö.K. ile irtibatlı olduğu düşünülen S.Ş. isimli şahsın Bağcılar’daki evine de baskın düzenledi. Jandarma ekipleri burada yaptıkları aramada 394 adet sahte 100 ABD doları, 485 adet sahte 200 EURO, 299 adet sahte 200 TL ve 33 adet sahte 100 TL ele geçirdi. S.Ş. ise gözaltına alındı.

    Yapılan incelemede şüphelilerin diğer illerden geldikleri ve dikkat çekmeden alışverişin yoğun olduğu bölgelerde, ellerindeki sahte paraları piyasaya sürebilmek için Beyoğlu’nda otele yerleştikleri anlaşıldı. Baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.B. ve Ö.K. ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

    Büyük operasyon... Asker elini nereye atsa para buldu

     

    Etiketler: sahte para , sahte TL , sahte dolar , sahte Euro
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri