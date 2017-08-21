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    Jandarmadan ‘drone’ ile operasyon

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    21 Ağustos 2017 - 10:01Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 10:02

    Jandarma ekipleri, Şile’de bahçesinde uyuşturucu yetiştirilen bir eve yaptıkları operasyonda ‘drone’ kullandı. Operasyon öncesi drone ile evi izlemeye alan ekipler 224 kök kenevir ele geçirdi.

    Şile’nin Değirmençayırı mahallesinde ihbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.B. isimli şahsın kendisine ait evin bahçesine Hint Keneviri ektiğini tespit etti.

    Jandarmadan ‘drone’ ile operasyonEkipler yaptıkları operasyonda domates fideleri arasına gizlenmiş vaziyette ekili 224 kök “Dişi Hint Keneviri” ele geçirdi. Şüpheliye ait evde yapılan aramada ise yarım kilogram kurutulmuş kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri nezaretinde yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Jandarmadan ‘drone’ ile operasyon


    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.B.’ye ait eve baskın düzenlemeden önce drone ile bir süre çevreyi izledi. Daha sonra Jandarma ekipleri eve girerek İ.B.’yi gözaltına aldı. Daha önce asayiş ve yol güvenliği uygulamalarında drone kullanan Jandarma, ilk defa bir uyuşturucu operasyonunda da drone kullanarak zanlılarını kıskıvrak yakaladı.

    Etiketler: drone , istanbul , şile , uyuşturucu , operasyon
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