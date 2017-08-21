Jandarmadan ‘drone’ ile operasyon

Şile’nin Değirmençayırı mahallesinde ihbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.B. isimli şahsın kendisine ait evin bahçesine Hint Keneviri ektiğini tespit etti.

Ekipler yaptıkları operasyonda domates fideleri arasına gizlenmiş vaziyette ekili 224 kök “Dişi Hint Keneviri” ele geçirdi. Şüpheliye ait evde yapılan aramada ise yarım kilogram kurutulmuş kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri nezaretinde yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.B.’ye ait eve baskın düzenlemeden önce drone ile bir süre çevreyi izledi. Daha sonra Jandarma ekipleri eve girerek İ.B.’yi gözaltına aldı. Daha önce asayiş ve yol güvenliği uygulamalarında drone kullanan Jandarma, ilk defa bir uyuşturucu operasyonunda da drone kullanarak zanlılarını kıskıvrak yakaladı.