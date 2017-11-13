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    Jandarma sivil memur alımı için başvuru şartları nelerdir?

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Jandarma sivil memur alımı için müracaat süreci devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirilecek olan personel alımı için duyuruyu yayımlayan İçişleri Bakanlığı, bu kurumlarda yapılacak olan sivil memur alımı kapsamında istenen şartları açıkladı. İşte, merakla araştırılan Jandarma sivil memur alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

    Jandarma memur alımı başvurusu ile İçişleri Bakanlığı'na bağlanan kurumda sivil memur olarak çalışmak isteyen vatandaşların başvurusu devam ediyor. Toplam 222 kişinin istihdam edileceği süreçte, adaylardan KPSS puanı talep edilecek. İşte ilan ile ilgili detaylı bilgiler;

    Tablo-1 ve Tablo-2’de yazılı kadrolara "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için (22) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihtiyacı için (200) olmak üzere toplam açıktan (222) devlet memuru alınacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibidir:

    BAŞVURU KRİTERLERİ NELERDİR?

    a. Türk Vatandaşı olmak.

    b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

    c. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

    ç. ilân edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen öğrenim düzeyi şartını, 2016 KPSS tarihinde adayların en son mezun oldukları okul düzeyi olarak sağlamak ve 2016 KPSS'ye bu öğrenim düzeyinden girmiş olmak.

    d. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

    e. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    f. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

    ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

    h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

    ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

    i. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

    BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

    a. Başvurular, 07 KASIM 2017 tarihinde başlayarak, 28 KASIM 2017 tarihinde saat:17.00'da sona erecek şekilde, sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapacaklardır. Sınavlara Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen kadro miktarlarının 10 katı aday çağrılacaktır.

    Etiketler: jandarma personel alımı , jandarma memur alımı
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