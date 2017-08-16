İzmir'de korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İZMİR’in Güzelbahçe İlçesi’nde, otoyol kenarında ormanlık alanda yangın çıktı. Otoyoldaki sürücüler yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşarken, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe Mevkii’nde bulunan Maltepe Askeri Lisesi’nin üst tarafındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ege Orman Vakfı Mete Uğuz Otoban Ağaçlandırma alanında bulunan çam fidanları da alevlere teslim oldu. Otoyolda duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Trafik her iki yönde de durduruldu.

Alevlere, itfaiye ve orman ekipleri karadan müdahaleye başladı. Havadan ise çok sayıda helikopter ve bir söndürme uçağıyla müdahale edildi. Yangının yolun karşısına sıçraması engellenirken, askeri alanda bulunan kulübe de yanma tehlikesi geçirdi.

Yangın söndürme helikopterleri her ihtimale karşı kulübeye iki kez suyla ıslattı. Yangın zamanında müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.





