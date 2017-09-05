İzmir'de içkili bölgeler AK Parti’yi böldü

Konak Belediyesi Eylül ayı ilk meclis toplantısında ilçedeki içkili yer bölgelerinin güncellenmesiyle ilgili önergede tartışma çıktı. Oylama öncesi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, içkili yer bölgelerinin Kaymakamlık’tan gelen görüş doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Oylamada CHP Grubu ’Evet’ oyu kullanırken, AK Parti Grubu ’Ret’ oyu verdi. AK Partili Ömür Şanlı ise çekimser kaldı. Başkan Pekdaş oylama sonrası yaptığı konuşmada, İzmir’in tarihi ve turistik değerlere sahip olduğunu, kentin en önemli gelir kaynaklarında birinin de turizm olduğunu söyledi. İçki içmenin de bir kültür olduğuna inanan ve yaşayan insanlar olduğunu belirten Pekdaş "Kaymakamlık da kentin içki ruhsatına uygun yerlerinin içkili yer bölgesi olmasına onay vermiştir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Sait Başdaş ise içkiyle ilgili düzenlemeye karşı olmadıklarını yerler belli olmadığı için red oyu kullandıklarını söyledi. Bunun üzerine Pekdaş "Kaymakamlık yerleri belli olmayan bir rapora mı onay vermiş? Hayır. Hepsi tek tek, sokak sokak bellidir. Raporda yer almaktadır. Kaymakamlık da inceleyerek onay verdi. ÿEskiden var olan yerler müktesep haklarını korudu" dedi.

AK PARTİLİ ŞANLI: "ÜZÜLDÜM"

AK Parti Grup Başkan Vekili Başdaş, komisyon toplantılarına AK Partililerin çağrılmadığını, yerlerin de belli olmadığını söyledi. Çekimser oy veren AK Partili Ömür Şanlı ise yaptığı konuşmada Esnaf Komisyonu’na kendisinin çağrıldığını belirterek "Çağrılmadı diye bir şey yok. Çağrıldım ve toplantıya katıldım. Ben Grup Başkanvekilimize defalarca izah etmeye çalıştım. Üzüldüm. ÿAK Parti Grubunun burada esnaf lehine olan bu düzenlemeye evet demesini isterdim. Sonuçta bu esnafı sevindiren bir şey. ÿBen kendisine çok izah ettim. Benim gurubum buna evet demeliydi" dedi. Bunun üzerine Başdaş, Şanlı’ya yüklenerek, "Ömür Şanlı arkadaşımız komisyon kararına neden imza atmamış" dedi. AK Parti Grubu’nda konuyla ilgili düşünce ayrılığı gerginliği yaşandı.ÿ

İÇKİYLE İLGİLİ ÖNYARGI ÇIKIŞI

Başkan Pekdaş, tartışmaların ardından eskinden var olan yerlerin hepsinin tarandığını ve yeni bölgelerin belirlendiğini belirtti. Pekdaş ÿ"Kaymakamlık bazı şerhler de koydu. Örneğin Gaziler Caddesi’ne var olanların haklarının korunmasını, ancak yeni yer verilmemesini istedi. Biz de ona göre düzenleme yaptık" dedi. CHP’li Meclis Üyesi Emrah Karamustafaoğlu ise, AK Parti sıralarına dönerek, "İçkili yer meselesi olduğu için ön yargılı davranıyorsunuz. Bizim konumuz olmamasına rağmen imar komisyonunda bile konuşuldu. İçkili yer ruhsatını Meclis’in veremeyeceğini biliyorsunuz. Yetkimiz yok. Yetki müdürlüklerde" dedi.

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