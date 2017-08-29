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    İzmir'de DEAŞ operasyonu

    Mehmet CANDAN (DHA)
    29 Ağustos 2017 - 10:14Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 10:14

    İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterenlere yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. İstihbarat ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda 3'ü Suriyeli, 3'ü de Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

    Etiketler: izmir , DEAŞ , Operasyon
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