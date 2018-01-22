İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası açılıyor

Dijital oyun sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri olan gerçek görüntüye yakın görüntü kalitesi elde etme motivasyonuyla kurulacak olan Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası, tasarım ve bilişim dünyasının ortak çalışma alanı olacak ve tüm girişimci adaylarına teknoloji ile sanatı bir arada bulma imkanı sunulacak.

Sektör-Üniversite işbirliğine güzel bir örnek

Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası’nın açılışı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ve Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek’in katılacağı imza töreni ile gerçekleşiyor.



Açılış öncesi Barış Özistek şunları söyledi: ‘’Bugün dijital oyunlar 110 milyar dolar üzerindeki piyasa hacmi dev bir global sektör haline gelmiştir. Türkiye’nin 2023 bilişim ihracatı hedefi olan 1milyar dolar sadece oyun sektörü tarafından rahatlıkla ulaşılabilinir. Türkiye’den bugüne kadar global başarılara ulaşmış oyun firmaları çıkarmayı başardık fakat özellikle küçük ve orta ölçekli oyun stüdyosu sayısının ve bu sektörde çalışan nitelikli personel sayısının hızla artmasına ihtiyacımız bulunuyor. Netmarble Türkiye ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nin işbirliğinin ürünü olan bu kuluçka merkezi, sektör ile üniversite ortaklığının güzel bir örneği. Benzer merkezlerin tüm üniversitelerimizde açılmasını ve hızla çoğalmasını ümit ediyoruz.”





DEPARK Nedir?

DEPARK A.Ş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulmuş Dokuz Eylül Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölgesidir. Bünyesinde faaliyet gösteren 130’u aşkın firmaya ev sahipliği yaparak Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Tınaztepe ve İnciraltı kampüslerinde faaliyet göstermektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte “Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO)” birimini, İzmir Kalkınma Ajansı destekli güdümlü proje olarak “İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir)” projesini, İzmir Kalkınma Ajansı destekli “Dokuzgen Bilişim Kampüsü: Şehrim Kampüsüm” projesini ve TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında girişimcilik ekosistemini eş zamanlı kritik girişimler olarak bünyesinde barındırmaktadır.

DEPARK, mali ve hukuki destekler, FSHM yönetimi, üniversite – sanayi işbirliği, kuluçka-ön kuluçka, teknik danışmanlık, proje geliştirme, pazarlama için gereken rehber hizmetlerini DETTO işbirliği ve kendi uzman ekipleri ile sunmaktadır.

DEPARK bünyesinde 12000 metrekarenin üzerinde ofis alanı, lojistik konum avantajları, 8 toplantı salonu ile 1100’ü aşkın istihdama ev sahipliği yapan 120’u aşkın firmaya Ar-Ge ve inovasyon hizmetleri sunmaktadır.

DETTO Nedir?

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), (TÜBİTAK 1513) teknoloji transfer ofisleri destekleme programı kapsamında bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir teknolojik ürün ve hizmete dönüştürülmesine, etkin bir üniversite - sanayi işbirliği mekanizmasının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için; Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve ticarileşme alanlarında çalışan bir oluşumdur.

DETTO’da Hangi Hizmetlere Ulaşılabilir?

TÜBİTAK 1513 Projesi kapsamında kurulan DETTO, DEPARK ve DEÜ aracılığı ile üniversite – sanayi işbirliğinin Ar-Ge ve inovasyon tabanlı gelişimi için beş ana alanda destek hizmeti sunuyor.