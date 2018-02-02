İttifak planında 5'li sistem sürprizi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerine, iki partiden oluşan komisyonun çalışmalarını tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Çalışmalarda iyi bir noktaya gelindi” dedi.



Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak modeline son noktayı koymak üzere önümüzdeki hafta bir araya gelebilecekleri belirtiliyor.



Erdoğan, parti genel merkezinde 54 milletvekiliyle bir araya geldiği kahvaltıda, ittifak tartışmalarına ilişkin, “MHP ile ittifakı seçimde gereken yüzde 50+1 için yaptığımızı söylüyorlar ama bu doğru değil. Bu ‘milli mutabakatı’ sadece seçime indirgemek yanlış. Sadece MHP değil, kendisini bu mutabakat içinde gören başkaları da olabilir, başka partilerle de görüşmeler yapılıyor. Onun için bu mutabakata daha geniş kapsamlı bakmak gerekir” dedi.



BBP ve SP’yi işaret eden Erdoğan, ittifak yapılan partilerin ad ve amblemlerinin pusulada yer alabileceğini de söyledi.



İTTİFAKIN ADI YAZILACAK

Yüzde 10 barajının korunacağını da belirten Erdoğan, oy pusulasında ittifakın adının yazılacağını, ittifaka katılan partiler için ayrılan alana mühür basılacağını bildirdi. AK Parti kulislerinde barajın ittifak yapan partiler için yükseltilmesi seçeneği de tartışılıyor. Kulislerde yüzde 12 ya da 15 olarak dillendirilen ittifak barajı tartışmalarına ilişkin AK Parti kaynakları, bu yönde alınmış bir karar olmadığını belirterek, “Ancak komisyon tüm seçeneklere çalışıyor. Nihai kararı verecek olanların önüne de bütün seçeneklerin konulmasından doğal bir şey olamaz” dedi.



KARARI LİDERLER VERECEK

AK Parti kulislerinde, seçimlerde uygulanacak sisteme ilişkin 5’li daraltılmış sistem önerisi de ortaya atıldı. Komisyonun da üzerinde çalıştığı seçenekler arasına aldığı belirtilen bu sistem uygulandığı takdirde, 150 civarında seçim bölgesinden oluşacak Türkiye’nin seçim haritası köklü değişikliğe uğramış olacak. AK Parti kulislerinde, 2019 seçiminin mevcut sistemle yapılması, daraltılmış bölge sisteminin ise sonraki seçimlerde uygulanması görüşü de dillendiriliyor. Bu konudaki kararı da liderlerin verebileceği belirtiliyor.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Erdoğan, sayıları 50 bini bulan ücretli öğretmenlerin durumunun gündeme getirilmesi üzerine de bunların ücretlerinde iyileştirmeye gidileceğini söyledi. Erdoğan, Suriyeli mültecilerle ilgili de “Güvenli alanlar oluştuğunda çadır kentleri artık kurmayacağız. Suriyeli vatandaşları kalıcı konutlara yerleştireceğiz” dedi.



