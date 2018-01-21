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    İttifak genişliyor: BBP’ye yeşil ışık SP’yle dirsek teması

    KULİS HABER: NURAY BABACAN
    21.01.2018 - 00:40 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin MHP ile başlattığı seçim ittifakında yeni gelişmeler yaşanıyor. İki partinin toplam altı kişiden oluşan ekibi, seçim ittifakının nasıl yapılacağıyla ilgili çalışmayı sürdürürken, bu ittifaka BBP’nin de katılması konusunda yeşil ışık yakıldı. Saadet Partisi’nin (SP) de bu sürece katılması için de kulis çalışması yapılıyor. Önümüzdeki günlerde AK Parti - SP randevusu bekleniyor.

    Edinilen bilgiye göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, ittifaka sıcak duran açıklamaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı ittifak görüşmesinde de konu oldu. Erdoğan, iki parti arasındaki çalışmaya, farklı partilerin katılıp katılmaması konusunu MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye sordu. Erdoğan’ın görüşmede Bahçeli’ye, “BBP’de bu ittifak çalışmalarının içinde olmak istiyor, sizin için bir mahsuru var mı” diye sorduğu belirtiliyor. Bahçeli’nin de “Bir oy bir oydur, neden mahsuru olsun” yanıtı verdiği aktarıldı. Destici’nin aralık ayında Erdoğan ile yaptığı görüşmede, seçim ittifakında yer almak istediklerine dair görüşlerini paylaştığı, Erdoğan’ın da bunun ardından gerçekleşen Bahçeli görüşmesinde bu konuyu açtığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, partinin üst kademesinde değerlendirildikten sonra BBP’nin ittifak çalışmalarına nasıl katılacağına ilişkin temasa geçileceği belirtiliyor.

    SP’YE ÜST DÜZEY RANDEVU

    AK Parti içerisinde yürütülen başka bir çalışmanın da SP’nin, bu yapının içine alınması olduğu kaydedildi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AK Parti yöneticilerinin temasta bulunduğu öğrenildi. Zaman zaman iktidarın uygulamalarına yönelik eleştirileriyle tanınan Karamollaoğlu’nun ittifak içinde yer alması için üst düzey randevu olacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Karamollaoğlu’na randevu vereceği belirtiliyor.

    KOMİSYON GENİŞLEYECEK

    AK Parti ile MHP’nin milletvekillerinden oluşan 6 kişilik komisyon, ikinci toplantılarını önümüzdeki salı günü yapacak. İlk toplantıda genel ilkelerin değerlendirilmesinin ardından her iki parti daha önce yaptıkları ittifak modeli çalışmalarını toplantıya götürecek. İttifakın genişlemesi durumunda, bu çalışmalara diğer partilerden de temsilci katılabilecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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