İttifak buluşması

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Erdoğan’ın desteklerinden dolayı Bahçeli’ye teşekkür ettiği, Bahçeli’nin de Erdoğan’a komisyon çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ilettiği belirtildi.

İki lider, ittifak komisyonunun belli noktaya getirdiği metinle ilgili son pürüzleri görüştü. Buluşmada, ittifakın adının da masaya yatırıldığı öğrenildi. Erdoğan ittifaktan ‘Milli Mutabakat’ olarak bahsederken, Bahçeli ise ‘Ay Yıldız’ önerisinde bulunmuştu. Meclis’i ‘ay’, Cumhurbaşkanı’nı ise ‘yıldız’ olarak nitelendiren Bahçeli’nin görüşmede, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi; güçlü yönetim, güçlü Meclis’le birlikte iki sütun üzerindedir. Güçlü Meclis; yasama, denetim, denge, güçlü yürütme ise Cumhurbaşkanı ve hükümetten ibarettir” dediği belirtildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ittifaka ilişkin parti amblemleri olup olmaması, partilerin tek mi yoksa ayrı listelerle mi seçime girecekleri tartışmalarına da değinildi. Ayrı listeler formülünün öne çıktığı belirtildi. İki partinin yan yana iki sütunda blok olarak ittifak oluşturup, üzerine ana logo ile ittifakın isminin verilmesi üzerine yoğunlaşıldı. İttifakta Hazine yardımının paylaşılma şekli, ön mutabakat metninin hazırlanıp partilerin imzalaması, yüzde 10 seçim barajının korunması konularına da değinildiği öğrenildi. Erdoğan’ın ittifak görüşmelerinin yanı sıra Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili olarak da Bahçeli’yi bilgilendirdiği öğrenildi.