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    ITC: Kürtlerin geri dönmesi olumlu

    Uğur ERGAN / ANKARA
    19.10.2017 - 00:54 | Son Güncelleme:

    IRAK Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük’e girmesinden sonra kentten ayrılan Kürtlerin yeniden geri dönmeye başlamasının önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Kürtlerin, harekat ortamının yarattığı psikoloji ile Erbil ve Süleymaniye’ye kaçtıklarını, ancak Kerkük’te her şeyin normal seyretmesi üzerine geri döndüklerini belirten Kazancı, “Türkmenler olarak, Kerkük’te kimsenin burnu kanamasın diye her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi.

    Bölgeden gelen bilgilerle ilgili Hürriyet’e konuşan Kazancı, şunları anlattı: “Kürtler oldu-bitti ile yönetimini ele geçirdikleri Kerkük’te, Türkmenlere, Araplara ve diğer etnik kökenlilere yaptıklarının, şimdi kendilerine yapılacağını zannettiler. Aslında Kerkük’ten kaçış, yaptıkları haksızlıkların bir şekilde itirafı.” Kazancı, Kerkük’e gelen PKK’lıların önemli bir kesiminin Erbil ve Suriye’ye geri döndüklerini tahmin ettiklerini söyledi. Bazı PKK’lıların kendilerini gizleyerek şehirde kalma ihtimalinin de gözardı edilmediğini vurgulayan Kazancı, “Bu nedenle PKK’ya karşı uyanık olmak zorundayız” diye konuştu.

    Etiketler: ITC , Haşdi Şabi , gazetehaberleri
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