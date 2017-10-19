ITC: Kürtlerin geri dönmesi olumlu

Bölgeden gelen bilgilerle ilgili Hürriyet’e konuşan Kazancı, şunları anlattı: “Kürtler oldu-bitti ile yönetimini ele geçirdikleri Kerkük’te, Türkmenlere, Araplara ve diğer etnik kökenlilere yaptıklarının, şimdi kendilerine yapılacağını zannettiler. Aslında Kerkük’ten kaçış, yaptıkları haksızlıkların bir şekilde itirafı.” Kazancı, Kerkük’e gelen PKK’lıların önemli bir kesiminin Erbil ve Suriye’ye geri döndüklerini tahmin ettiklerini söyledi. Bazı PKK’lıların kendilerini gizleyerek şehirde kalma ihtimalinin de gözardı edilmediğini vurgulayan Kazancı, “Bu nedenle PKK’ya karşı uyanık olmak zorundayız” diye konuştu.