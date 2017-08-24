İsviçre’de toprak kayması: 8 kayıp

GRAUBÜNDEN kantonu polisi, Val Bondasca bölgesinde meydana gelen toprak kaymasından sonra sekiz kişiden haber alınamadığını bildirdi. Açıklamada, kaybolan altı kişinin yakınları tarafından polise bilgi verildiği kaydedildi. Başka kayıpların da olabileceği gerekçesiyle arama-kurtarma çalışmalarına İsviçre ordusuna ait helikopterler de katıldı. Kayıpların İsviçre, Almanya ve Avusturya vatandaşı olduğu belirtildi.

İtalya sınırı yakınlarındaki Bondo’da dün meydana gelen toprak kayması sonucu 100 kişi köyden tahliye edilmiş, dağdaki kayalar köyün girişine kadar yuvarlanmıştı. Polis ikinci bir emre kadar bölgeye girişlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Bondo köyü yakınlarındaki Piz Cengalo dağında 2012’da meydana gelen büyük çaplı heyelan sonucu, bölgeye otomatik alarm sistemi yerleştirilmişti.