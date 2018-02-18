İstismara devlet önlemi... Şüpheli çıktı diye çocuğu aileden aldılar

Rehber öğretmenin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Çocuk İzleme Merkezi'nde, psikolog eşliğinde ifadesi alınan S. B. şunları anlattı: "Bu olay okulumuzun karşısındaki bakkalda oldu. Bakkalda başka çocuklar vardı. E.T., diğer çocukları çıkarttı. Ben de çıkmak istedim, ancak izin vermedi. Bu olayı birine söylersem, beni öldüreceğini söyledi. Rehber öğretmenime, bana tecavüz ettiğini anlattım. Korunacağım bir yere gitmek istiyorum, aileme gitmek istemiyorum" dedi. S.B.'nin ifadesi üzerine, E.T. gözaltına alındı.

SAVCI: TUTUKLANSIN

E.T., işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. E.T., buradaki ifadesinde, olayın olduğu dönemde Şanlıurfa'da olduğunu belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İddialarda geçen bakkal dükkanı ağabeyime aittir. S.B.'ye herhangi bir şekilde istismarda bulunmadım" dedi.

Hâkimlik, savcılığın tutuklama talebini reddederek, E.T.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, şüphelinin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklama tedbirinin orantılı olmayacağını ifade etti. E.T.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, zarar görebileceği ihtimali üzerine S.B.'yi ailesinden alarak koruma altına aldı. Mağdur ailenin avukatı, üniversite öğrencisi olduğunu ve bu nedenle olay tarihinde Şanlıurfa’da olduğunu belirten sanığın iddialarının delillendirilmesini talep etti. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.