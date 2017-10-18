İstanbul'un 13 ilçesinde 8 saatlik su kesintisi

İstanbul'da Dudullu Terfi Merkezi'nde yeni deponun devreye alınması ve terfi merkezi mekanik aksamı montaj çalışmaları nedeniyle bu gece 23.00'den itibaren 8 saat süreyle İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarının bazı bölgelerine su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, su kesintisi Üsküdar ve Çekmeköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçesinin tamamında uygulanacak.

Ataşehir'in Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir, Kayışdağı, İnönü, Ferhatpaşa ve Atatürk mahallelerin tamamı ve Küçükbakkalköy Mahallesi'nin bir kısmı su alamayacak.

Maltepe'nin Fındıklı Mahallesi, Ümraniye ilçesinin Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazımkarabekir, İnkılap, Elmalıkent, Saray, Tantavi, Atatürk, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Esenevler ve Site mahalleleri, Kadıköy'ün Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu mahalleleri, Beykoz'un Baklacı, Yavuz Selim, Çiftlik, Çengeldere, Fatih, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Çubuklu, Soğuksu, Gümüşsuyu, Çiğdem, Acarlar, Zerzevatçı, Elmalı, Örnek ve Yeni mahalleleri, Sancaktepe'nin Meclis, İnönü, Atatürk, Yenidoğan, Safa, Yunus Emre, Mevlana, Emek, Sarıgazi, Kemal Türkler ve Merve mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Beyoğlu'da Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacı Mimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri, Beşiktaş'ın Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek mahalleleri, Sarıyer'in Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahalleleri su alamayacak.

ÜMRANİYE'DE 16 SAAT KESİNTİ

Ümraniye'nin İMES ve KADOSAN sanayi siteleri, Fatih Sultan Mehmet, Çakmak, Çamlık, Ihlamurkuyu, Tepeüstü, Tatlısu, Mehmet Akif, Altınşehir, Cemil Meriç, Parseller, Huzur, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Şerifali, Necip Fazıl, Esenşehir, Esenkent ve Madenler mahallelerinde ise 23.00'den itibaren 16 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.