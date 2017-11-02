İstanbullu Gelin 23. bölüm fragmanı: Süreyya İpek’i merdivenlerden itti mi?

İstanbullu Gelin’den beklenen görüntüler geldi. Yayın tarihine 2 gün kala yayınlanan İstanbullu Gelin 23. bölüm fragmanı, Boran Konağı’nın yeni olaylara gebe olduğunun sinyalini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Yaklaşık bir dakika süren fragmanın son saniyeleri ise şok etkisi yarattı. Merdivenlerden yuvarlandığı görülen İpek’in o duruma nasıl geldiği merak konusu oldu. Süreyya, İpek’i merdivenlerden mi itti? İpek bebeğini kaybedecek mi? Süreyya, Esma Sultan’dan sonra Boran erkekleri tarafından da mı dışlanacak? Tüm bu soru işaretleri İstanbullu Gelin 23. Bölümünde netlik kazanacak.





Esma yeni yaşında aldığı yeni kararlarla herkesi şaşırtır. Konakta ise büyük gerginlik var. Emir’in yemekte söylediği şeyler Faruk’un çok farklı duygular hissetmesine sebep olur. Yeni yaşında yeni kararlar alan Esma, Garip’i çok şaşırtır. Begüm beklenmedik bir ziyaretle yıkılır. Yaşanan bir olay Adem ve Dilara’nın evliliğinde karanlık bir boyutun açılmasına sebep olur. Süreyya ise Dilara’nın çıkmazda olduğunu hisseder. Onun, arkadaşı için yapacağı hamle konakta çok büyük bir gerilime yol açar. Gece vakti yaşanan korkunç olay, Süreyya’nın hayatının en büyük sınavını vermesine sebep olacaktır.