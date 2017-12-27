Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İstanbul'daki zirveye tepki gösterdi...

    İstanbul'daki zirveye tepki gösterdi...

    DHA
    27.12.2017 - 17:48 | Son Güncelleme:

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusunda verdiği kararı eleştirerek, "Bu Filistin topraklarını ve Kudüs’ü bölme anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Filistin’deki gelişmelerle ilgili Tahran’da basın toplantısı düzenleyen Velayeti, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da yapılan olağanüstü toplantısında yayınladığı sonuç bildirisini "bölgenin gerçekleriyle örtüşmeyen muhafazaka bir bildiri" olduğunu öne sürdü.

    Velayeti, "Sonuç bildirisinde Kudüs, doğu ve batı diye iki parçaya bölünmüş ve doğu kısmı Filistin’in başkenti olarak tanımlanmış. Bize göre Kudüs’ün tümü Filistin’in başkentidir. Bildiride, Filistin toprakları iki parçaya bölünmüş oldu. İki Filistin diye bir şey yok. Filistin topraklarının tümü işgal altında ve tümü özgürleştirmeli" diye konuştu. Velayeti, İran’ın çıkan sonucu tatmin edici bulmadığını sözlerine ekledi.

    ABDnin Kudüsü İsrailin başkenti olarak tanımasının ardından, Türkiye'nin çağrısıyla 13 Aralık’ta İstanbulda bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Doğu Kudüs'ü Filistin Devletinin başkenti olarak ilan etmişi. 

    Zirveye İran Cumhurbaşkanı Ruhani de katılmıştı. 

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Zirve
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri