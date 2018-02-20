İstanbul'da tuhaf kaza! Düz yolda takla attı

KAZA saat 13.30 sıralarında, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Ayazma Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 34 MEL 18 plakalı otomobilin sürücüsü Yasemin Albayrak, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.



Ters dönen araçta mahsur kalan Albayrak’ı çevredekiler otomobilden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, hafif yaralanan genç sürücüye ayakta müdahale etti. Kazada hurdaya dönen otomobil, kurtarıcıyla olay yerinden kaldırıldı.



Kazayı duyarak olay yerine gelen Yasemin Albayrak’ın arkadaşları, teselli etmeye çalışırken, kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yola devrilen aydınlatma direği ekipler tarafından kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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