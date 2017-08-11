MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İstanbul'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı

    İstanbul'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
    11 Ağustos 2017 - 12:39Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 13:06

    İstanbul Ümraniye’de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi’ndeki Yukarı Dudullu 75.Yıl Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk büstü dün saat 02.15 sıralarında bir kişi tarafından söküldü.

    Olayla ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Mehmet T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet T.’nin Ümraniye Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam ediyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



    Etiketler: Atatürk büstü , saldırı , istanbul , Ümraniye
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri