İstanbul'da korkutan otobüs kazası! Sürücü: 'Direksiyon kilitlendi'

Kadıköy’de direksiyonu kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, dün meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kazada olduğu gibi, bu kazada da 'teknik arıza' iddiasının gündeme gelmesi dikkat çekti.

Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem’in kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket eti. Hareket ettikten hemen sonra otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüs karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu. Üsküdar'da otobüs durağa girdi! 'Beyni kilitlendi, duramadı' Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, "Direksiyon kilitlendi" diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kaza dün Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını akıllara getirmişti. O kazada otobüsün beyninin kilitlendiği iddia edilmişti.









