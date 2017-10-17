Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>İstanbul'da jandarmadan kalpazan operasyonu!

    İstanbul'da jandarmadan kalpazan operasyonu!

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    17.10.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te bir eve operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 110 bin lira değerinde sahte para ele geçirdi. Farklı suçlardan arama kayıtları bulunan şüphelilerin üzerinden sahte kimlik de çıktı. Ele geçirilen paraların çoğunlukla sahte 20 TL'lik banknotlardan oluşması dikkat çekti.

    Fatih’te bir evde sahte para bulunduğu ihbarı alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.A. ve B.A’yı izlemeye aldı. İstanbulda jandarmadan kalpazan operasyonu
    Şüphelilerin sahte para üreterek piyasaya sürdüğünü belirleyen Jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Ekipler şüphelilerin yaşadığı evde 974 adet sahte 20 TL, 780 adet sahte 50 TL ve 490 adet sahte 100 TL ele geçirdi.

    Şüphelilerden M.A’nın üzerinde arama yapan Jandarma ekipleri, F.A. isimli şahsın bilgilerinin yer aldığı sahte bir kimlik buldu. Şüpheli B.A.’nın parada sahtecilik suçundan üç, M.A.’nın ise dört ayrı arama kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbulda jandarmadan kalpazan operasyonu

    Etiketler: Son dakika , kalpazan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri