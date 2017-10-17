İstanbul'da jandarmadan kalpazan operasyonu!

Fatih’te bir evde sahte para bulunduğu ihbarı alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.A. ve B.A’yı izlemeye aldı.

Şüphelilerin sahte para üreterek piyasaya sürdüğünü belirleyen Jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Ekipler şüphelilerin yaşadığı evde 974 adet sahte 20 TL, 780 adet sahte 50 TL ve 490 adet sahte 100 TL ele geçirdi.



Şüphelilerden M.A’nın üzerinde arama yapan Jandarma ekipleri, F.A. isimli şahsın bilgilerinin yer aldığı sahte bir kimlik buldu. Şüpheli B.A.’nın parada sahtecilik suçundan üç, M.A.’nın ise dört ayrı arama kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.







