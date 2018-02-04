İstanbul'da fırtına! Zeytinburnu sahilinde gemi karaya oturdu

Kamboçya bayraklı TALLAS isimli yük gemisi 1 Şubat 2017'den itibaren Zeytinburnu'nda demirli olarak bekliyordu. Herhangi bir personeli olmayan gemi bugün saat 10.00 sıralarında fırtına nedeniyle karaya oturdu.
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