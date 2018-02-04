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    İstanbul'da fırtına! Zeytinburnu sahilinde gemi karaya oturdu

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde Tallas isimli yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu.

    Kamboçya bayraklı TALLAS isimli yük gemisi 1 Şubat 2017'den itibaren Zeytinburnu'nda demirli olarak bekliyordu. Herhangi bir personeli olmayan gemi bugün saat 10.00 sıralarında fırtına nedeniyle karaya oturdu.

    Etiketler: iSTANBUL , gemi karaya oturdu , Son dakika
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