İstanbul'da feci olay: Polis inceleme yapıyor

FATİH’te, 9 yaşındaki bir çocuk evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis incelemesi sürüyor.
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