İstanbul'da feci olay: Polis inceleme yapıyor

FATİH’te, 9 yaşındaki bir çocuk evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis incelemesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...



