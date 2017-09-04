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    İstanbul'da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

    İHA
    04.09.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 11:21

    Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

    Kaza, saat 09.00’da Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut D. yönetimindeki 34 AF 1107 plakalı otomobil dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu 33 CVK 28 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

     

    Kazada araçta bulunan yolculardan Cihan Demirel otomobil içinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Araçta bulunan üçü çocuk 6 kişi de yaralandı. Yola savrulan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İstanbulda feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

    Öte yandan araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Demirel'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: istanbul , kemerburgaz , trafik kazası
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