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    İstanbul’da eylem planlayan 5 DEAŞ’lı terörist yakalandı

    SAMSUN, (DHA)
    16 Ağustos 2017 - 15:04Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:04

    Samsun Valiliği, İstanbul’da eylem yapmayı planladıkları iddia edilen 5 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Samsun Valiliği tarafından, İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen DEAŞ operasyonuyla ilgili resmi internet sitesinde yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "15 Ağustos 2017 günü saat 21.34 sıralarında Emniyet Müdürlüğümüz 155 hattına ’Çiftlikte bir hücre evinde 7 DEAŞlı şahsın şu an İstanbul'a bilet aldığı ve eyleme gideceği’ şeklinde yapılan ihbar ile ilgili olarak görevlilerimizce araştırma yapılmış, ihbarcı şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alınmış, ifade doğrultusunda ihbara konu şahısların adres ve kimlik tespitleri yapılarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu arama kararı doğrultusunda 16 Ağustos 2017 günü saat 02.15 sıralarında üç ayrı adreste bulunan 7 şahsa yönelik yapılan operasyonda; 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Etiketler: istanbul , Samsun , Terör örgütü DEAŞ , terörle mücadele
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